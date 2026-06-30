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Mercato, Riad a un passo dal Tau

sabato, 4 luglio 2026, 12:03

Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese. Il giovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio e dunque nella prossima stagione andrà a far compagnia ad altri due ex rossoneri: mister Maraia e Mattia Lombardo. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana.

Le strade della Lucchese e del bomber (che proviene dal settore giovanile rossonero) avevano iniziato a separarsi già dalla fine del campionato scorso e le stesse affermazioni della società rossonera nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione avevano lasciato trasparire come il rapporto potesse essere ai titoli di coda, a maggior ragione considerando i consistenti investimenti effettuati per rafforzare proprio il reparto offensivo con l'arrivo di numerosi giocatori protagonisti in Serie D.