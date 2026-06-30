Mercato, Riad a un passo dal Tau

Porta Elisa News
sabato, 4 luglio 2026, 12:03
Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese. Il giovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio e dunque nella prossima stagione andrà a far compagnia ad altri due ex rossoneri: mister Maraia e Mattia Lombardo. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana.
Le strade della Lucchese e del bomber (che proviene dal settore giovanile rossonero) avevano iniziato a separarsi già dalla fine del campionato scorso e le stesse affermazioni della società rossonera nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione avevano lasciato trasparire come il rapporto potesse essere ai titoli di coda, a maggior ragione considerando i consistenti investimenti effettuati per rafforzare proprio il reparto offensivo con l'arrivo di numerosi giocatori protagonisti in Serie D.
venerdì, 3 luglio 2026, 15:03
La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record
giovedì, 2 luglio 2026, 09:43
Si va formando un attacco stellare, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore: l'ultimo nome sul taccuino...
giovedì, 2 luglio 2026, 09:35
L'ex tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro. Gorgone, che come si ricorderà aveva guidato la formazione rossonera in due annate particolarmente travagliate conclusesi con il fallimento societario ma anche con una straordinaria salvezza sul campo
martedì, 30 giugno 2026, 09:37
A partire da domani comincia il calciomercato della Serie D: il Consiglio Federale della Figc nelle scorse settimane aveva infatti definito le finestre di calciomercato per la prossima stagione e per la LND, il Consiglio le date sono dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 16 dicembre.