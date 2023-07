Settore giovanile



Toni Carruezzo saluta e se ne va al Castelnuovo

martedì, 11 luglio 2023, 20:13

Un pezzo importante della storia rossonera che chiude, c'è da augurarsi solo temporaneamente, la sua avventura con la Lucchese. Toni Carruezzo, indimenticabile bomber rossonero e negli ultimi anni prima allenatore in seconda poi allenatore del settore giovanile, ha chiuso il suo rapporto con la società. Lo ha annunciato il Castelnuovo Garfagnana che lo ha scelto come direttore tecnico di tutte le formazioni dei gialloblù. Sembrava che Carruezzo fosse destinato a continuare il suo percorso in rossonero, e invece la nuova società non ha fatto nulla per trattenerlo, come conferma lo stesso Toni-gol.

"Ho aspettato sino al 10 luglio – spiega – perché speravo di continuare il percorso con la Lucchese e oltretutto avevo gran voglia di riscatto dopo l'ultima stagione negativa, però nel silenzio assordante della società ho deciso di legarmi a questo progetto che mi ha ricreato entusiasmo. Il filo con la Lucchese, però, non si interromperà mai e auguro alla nuovo società di portare più in alto la nostra Lucchese".

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nel settore giovanile in questi tre anni – aggiunge Carruezzo – sono stati anni non semplici dove tutte le risorse sono state dirottate verso la prima squadra ma chi ha lavorato nel settore giovanile ha dato tutto se stesso e creato un grande spirito di gruppo, hanno tutti fatto il possibile e anche la vecchia società lo ha riconosciuto".

"Colpo grosso per il nuovo Castelnuovo Garfagnana – si legge sul profilo Facebook del Castelnuovo – entra nella famiglia e nel progetto societario un personaggio che ha fatto sognare con i suoi goal diverse squadre professionistiche tra cui la Lucchese. Parliamo di Eupremio Carruezzo, per tutti il grande "Toni", sarà lui il nuovo Direttore Tecnico di tutte le squadre dell’U.S. Castelnuovo ed a lui faranno riferimento i vari responsabili tecnici di settore come Alessandro Moriconi e Gigi Grassi.Toni, che crede fortemente nella crescita e nella formazione dei giovani calciatori, oltre a supervisionare tutte le squadre, sarà anche il nuovo mister della categoria Giovanissimi 2010.Carruezzo sarà presente il giorno mercoledì 19 LUGLIO a Gallicano in occasione di un “open day” congiunto organizzato dalla società gialloblu, insieme ad altri professionisti, per supervisionare tutti i partecipanti.