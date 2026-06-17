Settore giovanile



Mister Tempesti: "E' una coppa che ci resta a gola"

giovedì, 25 giugno 2026, 23:46

C'è grande rammarico in casa rossonera per come la Coppa Toscana sia sfuggita di mano. A fine gara, il primo a parlare è mister Alessandro Tempesti: "Siano partiti a inizio anno in una situazione drammatica, poi siamo arrivati terzi e siamo arrivati qui in Coppa Toscana sino alla finale. La partita cì+ un grande rammarico, eravamo andati in vantaggio poi ci hanno fatto gol su una punizione inesistente. Nel secondo tempo siamo andarti sul 3-.1 e poi ci siamo affievoliti e subito la reazione loro. Sul 3-3 Martino ha fatto un gran gol, ma ci siamo fatti ingannare dal loro sette, ai rigori è una cabala. Abbiamo perso una coppa che ci resterà a gola. Un grazie a mister Morgia e a tutta la società: se devo dare un voto, do nove a tutti questi ragazzi, ognuno con limiti e pregi ma si sono sacrificati e indipendentemente e dal rammarico credo sia strapositiva e si sia fatto il massimo di quello che potevano fare".

Poi ha preso la parola il direttore del settore giovanile Massimo Morgia: "Purtroppo questo campo che a noi non porta bene: qui avevano perso la finale di Coppa con la prima squadra e abbiamo perso la partita che era l'apoteosi di una stagione partita in ritardo. Ci tenevo per il mister, credo che questi ragazzi abbiano onorato questo campionato e qui abbiamo perso solo ai rigori. Dispiace per come abbiamo perso, in maniera strana, forse siamo arrivati stanchi soprattutto i ragazzi della prima squadra, ma sono arcifelice per questa stagione, ora iniziano gli stage. Ora ricominceremo con tutta la filiera del settore giovanile e speriamo di dare continuità e un briciolo di entusiasmo e serenità".