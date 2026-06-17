Mister Tempesti: "E' una coppa che ci resta a gola"

Settore giovanile
giovedì, 25 giugno 2026, 23:46
C'è grande rammarico in casa rossonera per come la Coppa Toscana sia sfuggita di mano. A fine gara, il primo a parlare è mister Alessandro Tempesti: "Siano partiti a inizio anno in una situazione drammatica, poi siamo arrivati terzi e siamo arrivati qui in Coppa Toscana sino alla finale. La partita cì+ un grande rammarico, eravamo andati in vantaggio poi ci hanno fatto gol su una punizione inesistente. Nel secondo tempo siamo andarti sul 3-.1 e poi ci siamo affievoliti e subito la reazione loro. Sul 3-3 Martino ha fatto un gran gol, ma ci siamo fatti ingannare dal loro sette, ai rigori è una cabala. Abbiamo perso una coppa che ci resterà a gola. Un grazie a mister Morgia e a tutta la società: se devo dare un voto, do nove a tutti questi ragazzi, ognuno con limiti e pregi ma si sono sacrificati e indipendentemente e dal rammarico credo sia strapositiva e si sia fatto il massimo di quello che potevano fare".
Poi ha preso la parola il direttore del settore giovanile Massimo Morgia: "Purtroppo questo campo che a noi non porta bene: qui avevano perso la finale di Coppa con la prima squadra e abbiamo perso la partita che era l'apoteosi di una stagione partita in ritardo. Ci tenevo per il mister, credo che questi ragazzi abbiano onorato questo campionato e qui abbiamo perso solo ai rigori. Dispiace per come abbiamo perso, in maniera strana, forse siamo arrivati stanchi soprattutto i ragazzi della prima squadra, ma sono arcifelice per questa stagione, ora iniziano gli stage. Ora ricominceremo con tutta la filiera del settore giovanile e speriamo di dare continuità e un briciolo di entusiasmo e serenità".
giovedì, 25 giugno 2026, 19:56
Non basta una quaterna di Ragghianti per aggiudicarsi la Coppa Toscana: rossoneri sempre avanti ma vengono recuperati a tempo scaduto con la gara che termina 4-4 e dal dischetto gli avversari hanno la meglio
martedì, 23 giugno 2026, 08:53
Gli Under 19 di mister Tempesti sono impegnati negli ultimi allenamenti in vista della finale di Coppa Toscana che li vedrà opposti ai pari età del Signa. La gara si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20 e segna la fine...
venerdì, 19 giugno 2026, 08:04
La finale Under 19 di Coppa Toscana tra Lucchese e Signa si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, con inizio alle ore 20 al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20: ora è ufficiale come riporta il bollettino regionale della Figc
mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50
La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010