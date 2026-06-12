Under 19, ultimo sforzo

Settore giovanile
martedì, 23 giugno 2026, 08:53
Due giorni e poi si saprà: gli Under 19 di mister Tempesti (nella foto) sono agli ultimi allenamenti in vista della finale di Coppa Toscana che li vedrà opposti ai pari età del Signa.
La finale si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20. E' praticamente l'ultimo atto di una stagione non certo priva di soddisfazioni visto che i ragazzi sono giunti terzi nel proprio girone e hanno disputato con onore il Torneo di Viareggio uscendo solo ai rigori agli ottavi. Proprio durante quel torneo, i rossoneri hanno incrociato vincendo nettamente il Signa, ma va detto che le formazioni erano rinforzate con giocatori in prestito da altre squadre.
Per quanto riguarda la Coppa Toscana, i rossoneri di mister Tempesti sono giunti alla finale sbaragliando una numerosa concorrenza attraverso una formula complessa che ha visto disputare alcune gare secche con altre di andata e ritorno. Ora l'epilogo, che in caso di vittoria regalerebbe, dopo i successi della prima squadra, un altro trofeo alla società rossonera.
venerdì, 19 giugno 2026, 08:04
La finale Under 19 di Coppa Toscana tra Lucchese e Signa si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, con inizio alle ore 20 al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20: ora è ufficiale come riporta il bollettino regionale della Figc
mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50
La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010
sabato, 13 giugno 2026, 19:51
I rossoneri di mister Tempesti conquistano la finale di Coppa Toscana: al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona decidono le reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e Piroli nella ripresa: 3-0 il finale. Ora c'è l'ultimo ostacolo per arrivare alla vittoria nella competizione: il Signa
venerdì, 12 giugno 2026, 08:30
Sabato, alle ore 18 al Porta Elisa, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana