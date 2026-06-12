Settore giovanile



Under 19, ultimo sforzo

martedì, 23 giugno 2026, 08:53

Due giorni e poi si saprà: gli Under 19 di mister Tempesti (nella foto) sono agli ultimi allenamenti in vista della finale di Coppa Toscana che li vedrà opposti ai pari età del Signa.

La finale si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20. E' praticamente l'ultimo atto di una stagione non certo priva di soddisfazioni visto che i ragazzi sono giunti terzi nel proprio girone e hanno disputato con onore il Torneo di Viareggio uscendo solo ai rigori agli ottavi. Proprio durante quel torneo, i rossoneri hanno incrociato vincendo nettamente il Signa, ma va detto che le formazioni erano rinforzate con giocatori in prestito da altre squadre.

Per quanto riguarda la Coppa Toscana, i rossoneri di mister Tempesti sono giunti alla finale sbaragliando una numerosa concorrenza attraverso una formula complessa che ha visto disputare alcune gare secche con altre di andata e ritorno. Ora l'epilogo, che in caso di vittoria regalerebbe, dopo i successi della prima squadra, un altro trofeo alla società rossonera.