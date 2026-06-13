Settore giovanile



Finale Coppa Toscana amarissima, i rossoneri sconfitti ai rigori

giovedì, 25 giugno 2026, 19:56

Una partita incredibile, pazzesca, dove tutte e due le squadre hanno davvero dato tutto e dove sono serviti i rigori per designare la squadra che si è aggiudicata la Coppa Toscana 2026. Alla fine dalla lotteria del dischetto ha la meglio il Signa per 10 a 8 con i rossoneri che escono con l'amaro in bocca per una vittoria che sembrava a un passo.

Allo stadio comunale Bozzi di Firenze, che a questo punto si può proprio dire porti male ai colori rossoneri che vedono sfumare dopo finale di Coppa Italia della prima squadra anche il trofeo giovanile, si è consumato l'ultimo atto della stagione calcistica rossonera: protagonisti gli Under 19 di mister Tempesti che dopo un lungo cammino sono approdati alla finale della Coppa Toscana. Di fronte, il Signa, già incontrato durante la Coppa Carnevale di Viareggio, ma in un contesto decisamente diverso e con le squadre che presentavano prestiti da altro formazioni. La prima occasione è per i fiorentini con Ennached bravo ad uscire di testa al limite dell'area: siamo all'8'. Al 15' è Flachi a provarci con un tiro a giro, palla a lato. I rossoneri partono guardinghi, un po' troppo bloccati nella manovra, che si scioglie al 18' con una bella azione che serve a Ragghianti un bel pallone, ma l'attaccante non trova l'impatto. Poco dopo

Favre, ben imbeccato da Xeka, finisce per allargarsi e l'azione, potenzialmente interessante, sfuma. Al 26' gran galoppata di Morisi che mette al centro un pallone dove però non ci sono compagni. La gara è comunque aperta, i rovesciamenti di campo continui: nessuno la tiene saldamente in mano. Al 35' Lombardi non trova l'impatto su un bell'assist in profondità. Due minuti dopo Ragghianti si invola da centrocampo, resiste al ritorno di un difensore e con freddezza supera il portiere avversario: è il vantaggio rossonero. Nemmeno il tempo di gioire che Flachi su punizione inganna Ennached dal limite: 1-1 al 41'. E sempre il numero 11 dei fiorentini sfiora l'incrocio quando manca una manciata di secondi alla fine. Il pari, dopo i primi 45', ci sta, sia pure con il rammarico di non aver capitalizzato il vantaggio.

La ripresa inizia con una bella combinazione dei rossoneri che non si chiude per un soffio. E al 4' Ragghianti fora la difesa avversaria, ma è in fuorigioco. La risposta passa dai piedi di Manetti al 10', ma Ennached è attento e sul capovolgimento di fronte Morisi serve Ragghianti a centroarea: il bomber fa il bis. E stavolta da posizione regolare. Non basta mica: ancora Morisi imbecca il bomber che viene steso (senza cartellino) in area: dal dischetto il biondo centravanti fa il tris spiazzando il portiere. La gara è in discesa Sansaro si vede respingere due conclusioni e spunta anche qualche accenno di nervosismo. Al 20' Ennached è attento su una nuova punizione di Flachi. Il Signa non ci sta. E si butta in avanti. Al 31' è il neoentrato Ventifani a riaprire il match con un colpo di testa sottomisura. E' il momento di stringere i denti, con i fiorentini che si rovesciano in area rossonera. Al 34' Sansaro ha la palla buona, ma conclude debolmente. Ci riprova un minuto dopo ma la nuova conclusione termina alta. Al 37' è Lombardi da fuori a impegnare Ennached. La gara prende la piega dell'assalto. Inevitabilmente. E al 41' ancora Ventifani da due passi raggiunge l'incredibile pari. Finita? Nemmeno per sogno. Due minuti e ancora Ragghianti, fantastico, monumentale, trova un diagonale vincente. E' il delirio in campo. Ora manca solo il recupero. Cinque minuti. Ma alla fine del quarto arriva il pari di Lombardi nell'ultimo disperato assalto. Servono i rigori. Dal dischetto fanno sempre centro i gialloblù che vincono per 10 a 8. E' un finale amarissimo, ma che non toglie nulla alla grande stagione della squadra di mister Tempesti.

Lucchese-Signa: 8-10 dopo i calci di rigore

Lucchese: Ennached, Bossini, Sharka, Pagliai, Xeka, Cristofani, Favre (22' st Piroli), Onu (42' st Ouadjaout) , Ragghianti, Morisi, Sansaro. A disp. De Notter, Nannizzi, Taddei, Maccioni, Ulivi, Sarti, Scaglione. All. Tempesti.

Signa: Borchi, Rossi, Zanobetti, Daddi (28' st Ventifani), Michelagnoli, Nencini (42' st Gianassi), Lombardi, Michelegnoli (36' st De Luca), Badii, Manetti, Flachi. A disp. Biagiotti, Taormina, Dobrodova, Coppola, Landucci, Mini. All. Ruini.

Arbitro: Nannucci di Prato.

Reti: 37' pt, 11', 14' e 43' st Ragghianti, 41' pt Flachi, 31' e 40 st Ventifani, 49' st Lombardi

Note. Ammoniti: Michelagnoli, Michelegnoli, Ennached. Angoli: 1-6. Spettatori 200 circa.