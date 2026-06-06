Finale Coppa Toscana: sarà giovedì 25 giugno

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mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50

La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010

sabato, 13 giugno 2026, 19:51

I rossoneri di mister Tempesti conquistano la finale di Coppa Toscana: al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona decidono le reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e Piroli nella ripresa: 3-0 il finale. Ora c'è l'ultimo ostacolo per arrivare alla vittoria nella competizione: il Signa

venerdì, 12 giugno 2026, 08:30

Sabato, alle ore 18 al Porta Elisa, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana

sabato, 6 giugno 2026, 22:34

I rossoneri di mister Tempesti passano ai rigori in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana: Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza, determinanti anche le parate di Ennached.