Finale Coppa Toscana: sarà giovedì 25 giugno

Settore giovanile
venerdì, 19 giugno 2026, 08:04
La finale Under 19 di Coppa Toscana tra Lucchese e Signa si disputerà giovedì prossimo, 25 giugno, con inizio alle ore 20 al campo comunale Bozzi di Firenze con inizio alle ore 20: ora è ufficiale come riporta il bollettino regionale della Figc.
Come si ricorderà i rossoneri di mister Tempesti sono giunti alla finale sbaragliando una numerosa concorrenza e ora si trovano all'epilogo del torneo che mette in palio un prestigioso trofeo. La finale era inizialmente programmata per questa settimana ma una serie di intoppi, tra cui il non aver evidentemente considerato che questa settimana era quella degli esami di maturità per le scuole superiori, ha fatto spostare la finale alla prossima.
mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50
La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010
sabato, 13 giugno 2026, 19:51
I rossoneri di mister Tempesti conquistano la finale di Coppa Toscana: al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona decidono le reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e Piroli nella ripresa: 3-0 il finale. Ora c'è l'ultimo ostacolo per arrivare alla vittoria nella competizione: il Signa
venerdì, 12 giugno 2026, 08:30
Sabato, alle ore 18 al Porta Elisa, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana
sabato, 6 giugno 2026, 22:34
I rossoneri di mister Tempesti passano ai rigori in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana: Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza, determinanti anche le parate di Ennached.