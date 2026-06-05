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Giovanili, ecco lo Stage rossonero

mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50

La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010.

Per partecipare sarà obbligatorio presentarsi muniti di certificato medico agonistico in corso di validità. Le selezioni sono aperte esclusivamente ai calciatori che, al momento dell’iscrizione, non risultino tesserati con altre società oppure siano in possesso di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza. È possibile iscriversi tramite il seguente link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd0K4uWDoqNIR.../viewform

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sabato, 13 giugno 2026, 19:51

Under 19, missione compiuta: è finale in Coppa Toscana

I rossoneri di mister Tempesti conquistano la finale di Coppa Toscana: al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona decidono le reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e Piroli nella ripresa: 3-0 il finale. Ora c'è l'ultimo ostacolo per arrivare alla vittoria nella competizione: il Signa

venerdì, 12 giugno 2026, 08:30

Under 19, a caccia della finale

Sabato, alle ore 18 al Porta Elisa, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana

sabato, 6 giugno 2026, 22:34

Under 19, una vittoria che vale la semifinale

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venerdì, 5 giugno 2026, 08:45

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