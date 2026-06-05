Settore giovanile



Giovanili, ecco lo Stage rossonero

mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50

La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010.

Per partecipare sarà obbligatorio presentarsi muniti di certificato medico agonistico in corso di validità. Le selezioni sono aperte esclusivamente ai calciatori che, al momento dell’iscrizione, non risultino tesserati con altre società oppure siano in possesso di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza. È possibile iscriversi tramite il seguente link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd0K4uWDoqNIR.../viewform