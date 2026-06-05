Giovanili, ecco lo Stage rossonero

Settore giovanile
mercoledì, 17 giugno 2026, 15:50
La Lucchese Calcio comunica l’organizzazione di due stage di selezione finalizzati all’allestimento della squadra che parteciperà al prossimo campionato Juniores Nazionali.Gli stage si svolgeranno nelle giornate di giovedì 2 luglio e lunedì 6 luglio e sono riservati ai ragazzi nati negli anni 2009 e 2010.
Per partecipare sarà obbligatorio presentarsi muniti di certificato medico agonistico in corso di validità. Le selezioni sono aperte esclusivamente ai calciatori che, al momento dell’iscrizione, non risultino tesserati con altre società oppure siano in possesso di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza. È possibile iscriversi tramite il seguente link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd0K4uWDoqNIR.../viewform
sabato, 13 giugno 2026, 19:51
I rossoneri di mister Tempesti conquistano la finale di Coppa Toscana: al Porta Elisa contro l'Atletico Levane Leona decidono le reti di Ragghianti e Xeka nel primo tempo e Piroli nella ripresa: 3-0 il finale. Ora c'è l'ultimo ostacolo per arrivare alla vittoria nella competizione: il Signa
venerdì, 12 giugno 2026, 08:30
Sabato, alle ore 18 al Porta Elisa, i rossoneri di mister Tempesti sono impegnati nella semifinale, in gara unica, contro l'Atletico Levane Leone: vincendo, in caso di parità al 90' ci saranno i rigori, si spalancherebbero le porte della finale di Coppa Toscana
sabato, 6 giugno 2026, 22:34
I rossoneri di mister Tempesti passano ai rigori in casa del Cortona Camucia e staccano il pass per la semifinale di Coppa Toscana: Xeka, Sansaro e Ragghianti fanno valere la loro esperienza, determinanti anche le parate di Ennached.
venerdì, 5 giugno 2026, 08:45
Una gara secca in campo avverso per provare a continuare l'avventura: i ragazzi di mister Tempesti saranno in campo domani alle ore 17 a Cortona (in provincia di Arezzo) per la gara che vale l'accesso alle semifinali della Coppa Toscana contro il Cortona Camucia