Primavera, il 2024 parte con una sconfitta

sabato, 13 gennaio 2024, 17:34

Parte male l'anno in casa della Primavera rossonera: i ragazzi di mister Di Stefano, nonostante alcuni rinforzi giunti nelle scorse settimane durante la sosta natalizia, escono battuti per 1-0 da Lecco e rimangono al penultimo posto in classifica: dietro di loro solo la Carrarese.

A decidere la gara, una rete di Reis Daquinto al 31' del primo tempo. Il prossimo turno riserverà la gara casalinga contro il Rimini che precede di soli tre punti la Lucchese: una partita da vincere davvero con le unghie e con i denti.

Lecco-Lucchese: 1-0

Lecco: Cecchini, Lanzani, Gallo, Liserani, Oliva, Beretta, Mingolla, Mihali, Reis Daquinto, Poropat, Di Bitonto. A disp. Agostino, Noseda, Vismara, De Angelis. Marrosu, Wade, Zulli, Ceola, Raimondi, Etuss, Frattini. All. Porro.

Lucchese: Summa, Panconi, Macchi, Tolomeo, Quochi, Giovannetti, Leone, Napoli M., Lo Guzzo, Maurelli, Unniemi. A disp. Quiriconi, Marinai, Biondi, DI Maggio, Bracci, Morisi, Onu, Toma. All. Di Stefano.

Arbitro: Ginolfi di Lodi.

Rete: 31' pt Reis Daquinto.