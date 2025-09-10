Terzo successo consecutivo per le giovani Pantere

Settore giovanile
martedì, 28 ottobre 2025, 07:54
Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo. Rossoneri che in classifica agganciano proprio l'Aquila Sant'Anna in quarta posizione.
I ragazzi di mister Tempesti saranno ospiti, il prossimo 1 novembre, del Valle d'Ottavo capolista attuale: sicuramente un impegno complicato, ma dopo la partenza traumatica di Porcari i rossoneri stanno trovando una loro identità.
Lucchese-Aquila S.Anna 2-1
LUCCHESE: Murariu, Sarti (72' Maccioni), Sharka, Pagliai, L.Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.
A disp.: Ulivi, Ezzahery, Petroni, Tesi, Betti, Battistoni.
All.: Alessandro Tempesti
AQUILA SANT'ANNA: Malaspina, Careddu, Giorgi (81' Decanini), Angeli, Lucarotti, Barsanti, Belluomini (67' Sinani), Paffile (55' Saliu), Madonna, Meschi (61' Ciniero), Kaja.
A disp.: Vannucci, Lazzarini, De Risi, Saadi, Bulleri.
All.: Giuseppe Pellerito
ARBITRO: Francesco Stagnitto di Lucca
RETI: 17' Cristofani, 19' aut. L.Russo, 37' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Morisi, Maccioni, Cristofani
sabato, 11 ottobre 2025, 17:44
La formazione di mister Tempesti centra la prima vittoria stagionale battendo per 4-0 la Croce Verde Viareggio: sblocca Piroli, poi una doppietta di Quadjout e Morisi chiude i conti. La prossima gara sarà sul campo del Capannori
sabato, 4 ottobre 2025, 21:18
Parte male l'avventura degli Under 19 rossoneri di mister Tempesti che nell'esordio in campionato contro l'Academy Porcari vengono sconfitti per 5-1, un risultato pesante ma che non deve far dimenticare le tante difficoltà incontrate per far ripartire una formazione giovanile della Lucchese
giovedì, 25 settembre 2025, 15:09
Definito il calendario degli Under 19 Juniores Provinciali, il campionato a cui parteciperà anche l'unica formazione giovanile della Lucchese affidata a mister Tempesti. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre sul terreno dell'Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio
mercoledì, 10 settembre 2025, 10:13
La Figc ha reso nota la composizione del girone degli Juniores provinciali a cui parteciperà la formazione rossonera guidata da mister Tempesti. L'esordio è previsto per il 4 ottobre prossimo. Ecco le squadre che affronteranno la Lucchese