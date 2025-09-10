Banca di Pescia

Terzo successo consecutivo per le giovani Pantere

martedì, 28 ottobre 2025, 07:54

Terza vittoria consecutiva per la Juniores della Lucchese nel posticipo del lunedì al "Le Viette" di San Vito. Stavolta a farne le spese è una squadra quotata come l'Aquila Sant'Anna. Si decide tutto nel primo tempo con le reti di Cristofani e Ouadjaout inframezzate dalla sfortunata autorete di Leonardo Russo. Rossoneri che in classifica agganciano proprio l'Aquila Sant'Anna in quarta posizione.

I ragazzi di mister Tempesti saranno ospiti, il prossimo 1 novembre, del Valle d'Ottavo capolista attuale: sicuramente un impegno complicato, ma dopo la partenza traumatica di Porcari i rossoneri stanno trovando una loro identità.


Lucchese-Aquila S.Anna 2-1

LUCCHESE: Murariu, Sarti (72' Maccioni), Sharka, Pagliai, L.Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli.
A disp.: Ulivi, Ezzahery, Petroni, Tesi, Betti, Battistoni.
All.: Alessandro Tempesti

AQUILA SANT'ANNA: Malaspina, Careddu, Giorgi (81' Decanini), Angeli, Lucarotti, Barsanti, Belluomini (67' Sinani), Paffile (55' Saliu), Madonna, Meschi (61' Ciniero), Kaja.
A disp.: Vannucci, Lazzarini, De Risi, Saadi, Bulleri.
All.: Giuseppe Pellerito

ARBITRO: Francesco Stagnitto di Lucca
RETI: 17' Cristofani, 19' aut. L.Russo, 37' Ouadjaout
NOTE: ammoniti Morisi, Maccioni, Cristofani

