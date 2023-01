Gesam Gas e Luce Lucca-Warrios Lucca Baskin proseguono nel progetto “Basket insieme”

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 22 gennaio 2023, 20:41

60-75 finale, molto pesante sia ai fini della classifica ma anche sul piano psicologico, racconta di una solida prestazione di squadra, ben quattro cestiste in doppia cifra (Treffers, Natali, Parmesani e Bocchietti), di fronte a un avversario di ottimo livello

sabato, 21 gennaio 2023, 10:28

Nuova trasferta per il Basket Le Mura: domani sera, palla a due fissata per le 18, le biancorosse saranno di scena sul parquet del Fila San Martino di Lupari, ottava forza del torneo con 16 punti e compagine ricca di ex

sabato, 14 gennaio 2023, 22:00

La società biancorossa prende posizione dopo il rinvio della gara con Sassari: "Non rientra nei nostri compiti giudicare se, per fortuna, un lieve infortunio occorso a tre giocatrici il giorno prima del confronto, sia o meno un motivo valido per rinviare a data a destinarsi una partita.

domenica, 8 gennaio 2023, 20:15

Il 74-69 in favore del Parking Graf, salito in classifica a +4 sul team di Andreoli, costringe ora capitan Miccoli e compagne a guardarsi quasi esclusivamente le spalle da San Giovanni Valdarno e Brescia per evitare la retrocessione diretta in A2