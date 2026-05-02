Detto tra noi



Il futuro è adesso

giovedì, 4 giugno 2026, 14:32

di fabrizio vincenti

In tanti tifosi ci chiedono sviluppi, novità, acquisti: a tutti rispondiamo nella solita maniera, ovvero che non abbiamo elementi, se non la certezza che questa società si adopererà per il meglio per allestire una formazione in grado di giocarsi le sue carte nel prossimo campionato di Serie D. Non vediamo perché dovremmo metterlo in discussione, visto che sinora la compagine rossonera guidata da Matteo Brunori ha dimostrato con i fatti le sue ambizioni, ambizioni che sono state ribadite anche per il futuro nelle scorse settimane, in occasione di alcune dichiarazioni del patron.

Accanto al dato tecnico, siamo convinti che questa nuova società debba mettere le basi per costruire qualcosa di solido anche fuori dal campo. E non parliamo solo ovviamente del rifacimento dello stadio e del centro sportivo che sono due tasselli fondamentali per i quali servirà la collaborazione anche delle istituzioni. Ci riferiamo all'organico societario che immaginiamo debba iniziare a rispecchiare le ambizioni più strettamente sportive. E' un passaggio fondamentale, quello di dotarsi di persone di valore da inserire progressivamente all'interno, persone in grado apportare, nei rispettivi settori, esperienza, voglia di crescere, serietà.

Lo stesso vale per il settore giovanile, che è ripartito, lo ribadiamo per i distratti, da zero, un settore giovanile che salvo poche eccezioni non ha ricevuto aiuti nemmeno dalle società del territorio che, fuori dalla retorica, evidentemente, come sempre, vedono nella Lucchese un possibile pericolo, un possibile concorrente in quel mare magnum che è il calcio giovanile dove si trova di tutto e di più. Ecco perché anche in questo settore la società rossonera deve sapere mostrarsi in grado di crescere e di garantire quell'affidabilità, anche attraverso le figure che la rappresentano, che per lungo tempo è mancata o comunque non è stata adeguata al blasone. E' un tassello fondamentale, molto più importante nel numero di formazioni che verranno allestite. Meglio crescere a passo costante ma su basi solide. Rivedere un settore giovanile di alto livello, per il quale si sta impegnando Massimo Morgia, è uno dei sogni proibiti di tutti i tifosi che ripongono su Brunori anche questa speranza, che, visti i pregressi, è un'ulteriore fardello e responsabilità. Sarà fondamentale non sbagliare, o farlo il meno possibile: il futuro è adesso.