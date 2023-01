Galleria Rossonera



Cucchietti: "Questo è il mio momento migliore da quando sono a Lucca"

giovedì, 26 gennaio 2023, 16:09

di diego checchi

Tommaso Cucchietti si racconta, parla della sua esperienza a Lucca, della stagione e degli obbiettivi della formazione rossonera. Il portiere di Torino sta vivendo sicuramente un momento importante perché dopo l'infortunio di Coletta ha trovato continuità e le sue prestazione sono di buon livello. Ma è giusto farlo parlare per capire quali sono le sue sensazioni all'anti vigilia della trasferta di Rimini.

Come si sta trovando a Lucca?

A Lucca mi sto trovando molto bene, è una città confortevole a misura d'uomo, un gruppo fantastico dove mi sto trovando davvero bene. Quest'anno è il mio secondo anno, dopo un anno di adattamento posso dirti che a Lucca si vive nella maniera migliore.

Ecco, quest'anno ha trovato più spazio e sta trovando la sua forma migliore..

Da quando sono arrivato questo è il mio momento migliore, stiamo lavorando con la squadra per ottenere i migliori risultati, sicuramente dispiace per la partita persa in casa ma fa parte di un percorso e penso che in questo momento non si possa dire che il nostro sia un campionato fallimentare, anzi tutt'altro, stiamo viaggiando con una buona media punti e siamo sempre nel gruppo di testa. I tifosi ci chiedono tanto, la piazza ambisce a tanto e noi cercheremo di migliorare giorno dopo giorno per raggiungere il massimo.

Questa squadra dove può arrivare?

Questa squadra spero possa arrivare più in alto possibile, compatibilmente con quelli che saranno i risultati e quello che sarà la stagione. Di sicuro non dobbiamo dimenticarci che questa è una squadra praticamente nuova, siamo rimasti in pochi rispetto all'anno scorso quindi non c'era un'ossatura stabile, però nonostante questo poco tempo ci siamo amalgamati e creato una buona coesione e stiamo avendo dei buoni risultati. Spero per la gioia di ognuno di noi e per la gioia dei tifosi che si possa ambire a qualcosa di bello e divertente per tutti.

Siete tre portieri di grande valore, la competizione aiuta secondo lei?

La competizione aiuta fra i portieri, ho giocato con tante squadre con ottimi portieri e per crescere c'è bisogno della competizione interna. Non è un problema ma è solo uno stimolo.

Sabato prossimo ci sarà il Rimini, che partita sarà?

Quella di Rimini sarà una partita impegnativa perché anche loro vogliono fare bene, dopo qualche battuta d'arresto. Hanno ottimi giocatori con il capocannoniere del campionato che è Santini e sarà una partita tosta che noi affronteremo a viso aperto, come abbiamo sempre fatto, mettendocela tutta e cercando di portare a casa il risultato.

Quando si deciderà questo campionato secondo lei?

Il campionato si deciderà alla fine perché questo campionato ci insegna che ogni partita è importante e può cambiare la classifica visto che tutte le squadre sono vicine e sarà una battaglia punto a punto fino alla fine per cercare di ottenere il risultato migliore a livello di classifica.

Al di fuori del calcio, quali sono i suoi hobby nel tempo libero?

Durante il giorno studio per finire di laurearmi in scienze motorie e ho una passione per la cucina, quindi cerco di mangiare bene ma divertendomi a cucinare qualcosa di particolare. Il mio piatto preferito è la carbonara, ma purtroppo la posso mangiare per la nostra dieta di calciatori poche volte l'anno.