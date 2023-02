Galleria Rossonera



Franco: "Dobbiamo essere più cattivi"

giovedì, 16 febbraio 2023, 13:01

di diego checchi

Domenico Franco si racconta. Parla del presente e del futuro, non si nasconde dietro alle difficoltà ma è convinto che alla fine la Lucchese farà il suo campionato e rientrerà nei playoff. Il mediano calabrese è uno di gruppo, sempre tra i più positivi ed è pronto ad analizzare il momento con grande schiettezza e serenità.

Quali caratteristiche vanno messe in campo per fare una prestazione diversa rispetto a quella di domenica scorsa?

“Dobbiamo attaccare la partita, non subire gli eventi, essere fiduciosi e positivi sapendo che affrontiamo una squadra che viene da sette risultati utili consecutivi e che non sarà facile da affrontare. Dobbiamo cercare di essere più cattivi negli ultimi trenta metri e non sbagliare determinate situazioni”.

Domenica dovrete attaccare la partita, in che senso?

“Dovremo avere un atteggiamento diverso, magari con più cattiveria negli ultimi 30 metri. Siamo arrivati in fondo ma abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi quasi ogni volta. Dobbiamo essere più cattivi, senza togliere niente a chi gioca davanti, perché anche chi gioca dietro ci ha messo del suo”.

Cosa è successo contro la Recanatese? La squadra è sembrata irriconoscibile.

“Ho rivisto la partita per due volte e gli episodi fanno sembrare una Lucchese irriconoscibile. Sicuramente non abbiamo fatto una buona gara ma ci siamo anche fatti gol da soli. Bisogna reagire e per fortuna abbiamo la possibilità di rigiocare in casa con il sostegno dei nostri tifosi”.

Che clima c’è all’interno dello spogliatoio?

“Siamo un bel gruppo, c’è un bel rapporto con tutti e quindi meglio di così non si può stare. Anche mister Maraia ha gli atteggiamenti giusti con noi e da lui si può imparare molto”.

Come si trova a Lucca?

“Sto bene, anche la mia famiglia vive benissimo a Lucca. Sono contento e spero di rimanere qui a lungo. Credo riusciremo a fare i playoff in una buona posizione e poi sto già parlando con il direttore per rinnovare il contratto perché mi piacerebbe veramente rimanere qui per molto tempo”.