Angeli: "Spero di rimanere: sapete quanto tengo alla Lucchese"

domenica, 21 maggio 2023, 08:11

Simone Angeli non è tanto e solo uno dei principali collaboratori dello staff tecnico della Lucchese negli ultimi due campionati, è uno di quei giocatori che hanno lasciato un'impronta indelebile con la maglia rossonera indosso. Angeli è stato uno dei protagonisti della promozione di Correggio, uno per cui la Lucchese, lui lucchese doc, viene prima di tutto. Lo si è visto lo scorso anno, quando preferì rimanere al Porta Elisa e non seguire mister Pagliuca nella sua avventura a Siena. Con Angeli è il momento per fare un bilancio della stagione.

Che campionato è stato?

"E' un bilancio positivo, quello di quest'anno. Bene non dimenticarsi come siamo partiti nel ritiro estivo dove erano presenti un pugno di giocatori e tanti ragazzi, la squadra è stata allestita in corso d'opera a causa dei ritardi generati dal cambio di proprietà nel giugno precedente. L'obiettivo societario è stato centrato, direi che è stata una buona annata, anche se si poteva fare qualcosa di più".

Perché la squadra, a giudizio di molti se non di tutti, non è riuscita a dare di più?

"Abbiamo inanellato risultati importanti, ma quando c'è stato da fare il salto di qualità, siamo mancati. C'è stato come un blocco, forse è stato un problema di personalità, non dimentichiamoci che abbiamo sempre giocato con tanti giovani in campo, è un aspetto che va tenuto in considerazione".

Da chi è rimasto impressionato tra i giocatori che avete avuto in rosa?

"E' stato un gruppo splendido, devoto al lavoro e con la voglia di stare insieme. Se devo fare dei nomi, faccio quelli di Tiritiello, di Benassai, di De Maria, che è arrivato solo a gennaio e che è stato una bella sorpresa, Vincent è un ottimo giocatore. Senza dimenticare Panico che ha fatto sentire tutto il suo peso in campo una volta arrivato a Lucca".

Qual è il futuro di Simone Angeli?

"Spero di rimanere, al di là di quello che succederà sul piano tecnico, al momento non ho novità ma spero davvero di restare e continuare un percorso iniziato con Pagliuca: mi piace l'ambiente della prima squadra e collaborare con il mister e poi sapete l'attaccamento che ho alla Lucchese, spero davvero di rimanere".