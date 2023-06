Galleria Rossonera



Lo Faso e la Lucchese di domani: "Tra qualche giorno ufficializzeremo i quadri societari e gli incarichi legati all'area sportiva"

venerdì, 2 giugno 2023, 14:52

di fabrizio vincenti

Come incarico ricopre quello di amministratore delegato della Lucchese 1905, ma Ray Lo Faso è considerato il vero e proprio braccio destro di Andrea Bulgarella e non è casuale la sua presenza un po' in tutte le società del gruppo del nuovo proprietario del club rossonero. Lo Faso è da giorni impegnato nella ricapitalizzazione della società, ma, come spiega al nostro giornale, le scelta anche nell'area tecnica sono ormai imminenti.

La stagione sportiva si è da poco conclusa: anche se il suo gruppo è arrivato quando il campionato era già nella sua fase avanzata, che giudizio dà?

"Non siamo arrivati a Lucca per dare giudizi a nessuno, ma è normale che a fine stagione si fanno delle valutazioni complessive. La squadra è arrivata ottava, poco più su della metà classifica, mentre il settore giovanile è stato in forte difficoltà per tutta la stagione, così come il femminile. L’annata a livello di bilanci si è chiusa con una pesante perdita e non siamo riusciti a valorizzare giovani ed è evidente che il nostro punto di partenza è molto impegnativo".

Tanti tifosi si chiedono cosa cambierà ora: squadra, allenatore, incarichi dirigenziali: quando arriveranno le prime risposte?

"In questo momento siamo impegnati nel riorganizzare l’aspetto societario. Tra qualche giorno comunicheremo in maniera congiunta, con una conferenza stampa, quali saranno i quadri organizzativi della Lucchese società, ma anche i vari incarichi dirigenziali legati all’area sportiva".

Sul piano più strettamente aziendale siete alle prese con la ricapitalizzazione societaria: a che punto siete, è possibile conoscere gli importi della stessa?

"La ricapitalizzazione non è ancora stata ultimata, ma verrà terminata lunedì 5 giugno. Naturalmente quando sarà concluso comunicheremo anche tutti gli importi".

Questione stadio: la Lucchese ha appena presentato il progetto definitivo in Comune, la strada è finalmente in discesa?

Per quanto riguarda lo stadio la nostra posizione è che va valutata bene a livello economico la sostenibilità del costo della realizzazione. Fanno fatte delle valutazioni profonde, oggi il tema stadio è un tema molto importante, ma un tema del domani. La nostra stagione inizia ad agosto ed in questo momento ci stiamo adoperando per rendere il Porta Elisa agibile, utilizzabile e fruibile al meglio per i nostri tifosi.

Settore giovanile: sin dalle prime dichiarazioni avete manifestato massimo interesse per il suo rilancio, come vi state muovendo?

"Per il settore giovanile ci saranno molte novità perché è uno di quegli argomenti e di quegli asset all’interno della società a cui siamo molto legati. Anche in questo caso comunicheremo tutto non appena sarà terminato il lavoro complessivo del club sarà terminato. Ma le novità saranno importanti".

Qual è l'obiettivo di medio periodo della nuova società? La Serie C, è noto, è una rimessa continua.

"L’obiettivo della società è quello di avere una Lucchese solida dal punto di vista aziendale, che possa avere una durata nel tempo ed essere anche ambiziosa dal punto di vista sportivo. E’ chiaro che tutti vogliono vincere, noi saremo ambiziosi e cercheremo di allestire una squadra che possa primeggiare".

Ray Lo Faso e il calcio: è una scoperta nuova con l'impegno nella Lucchese o lo seguiva già da prima?

"Il calcio è una grande passione. Ho giocato in categorie polverose e meno nobili della Lega Pro. La stessa cosa ha fatto mio padre, per poi dedicarsi per più di trent’anni ad una scuola calcio molto importante. Il calcio non è una novità, ma ripeto è sempre stata una grande passione".