De Maria: "Tifosi, non vi deluderemo"

domenica, 23 luglio 2023, 08:40

Il giocatore alla sua terza esperienza in rossonero: "Mi sono sempre trovato bene qui, e mi ha fatto molto piacere la chiamata della società. Posso ancora migliorare tantissimo"

sabato, 22 luglio 2023, 11:48

Il neo attaccante rossonero a Gazzetta Lucchese: "Non potevo lasciarmi sfuggire questa opportunità, questi ragazzi mi stanno accogliendo alla grande. L'obiettivo è giocare ogni partita come dice il mister per cercare di vincere sempre"

venerdì, 21 luglio 2023, 08:47

Il capitano a Gazzetta Lucchese: "Il presidente Bulgarella? Una grande persona, umile e ambizioso come tutta la società. Questa società permetterà alla Lucchese di fare uno step in più, c'è bisogno di lavorare e di dare fiducia a questa società che ha in testa un programma ambizioso"

mercoledì, 19 luglio 2023, 16:41

L'attaccante al suo terzo arrivo a Lucca: "Ho sempre detto che mi avrebbe fatto un gran piacere tornare qua, ora che c'è questa proprietà nuova la Lucchese può avere una grande ambizione ma bisogna anche ringraziare la vecchia società perché con poco ha fatto un grande lavoro"