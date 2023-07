Federico Russo: "Tornare a Lucca è sempre bello"

Galleria Rossonera





domenica, 23 luglio 2023, 08:40

di diego checchi

Per Federico Russo è come un ritorno a casa, lo si capisce benissimo anche dalle prime parole dell'intervista rilasciata al nostro giornale in cui fa capire a chiare lettere quanto sia soddisfatto di essere tornato a vestire la maglia della Lucchese.

Com'è stato il ritorno a Lucca?

"Tornare a Lucca è sempre bello, mi sono sempre trovato bene qua ogni anno, ed ero molto contento quando è arrivata la chiamata della Lucchese".

Che ruolo le piace?

"A me piace sia esterno che trequartista, con il passare degli anni si migliora sotto ogni punto di vista e mi metto a disposizione della squadra".

Qual è stato il suo migliore anno da calciatore?

"L'anno che abbiamo vinto il campionato in Serie D con il San Donato Tavarnelle è stato il mio migliore anno, ma anche l'anno scorso, seppur con una retrocessione, per me è stato un anno importante sotto ogni punto di vista".

Quanto può migliorare ancora?

"Sicuramente tantissimo, allenamento dopo allenamento cerco sempre di fare il massimo per migliorarmi".

Facciamo un tuffo nel passato: ci racconta la sua esperienza nella Berretti rossonera?

"In Berretti è stato un anno fantastico, siamo usciti tra le lacrime ed è stato un anno che non scorderò mai. Siamo arrivati tra le prime quattro d'Italia e poi alla fine di quell'anno ho fatto l'esordio in Serie C, che cosa chiedere di più?".

Messaggio per i tifosi...

"Non vedo l'ora di vedere i nostri tifosi nel nostro stadio, spero che sia uno stadio gremito".