Galleria Rossonera



Franco: "Ho sperato di rimanere, ma grazie lo stesso Lucca"

domenica, 30 luglio 2023, 09:36

di fabrizio vincenti

Per molti la sua permanenza a Lucca resterà legata al fine gara del derby con la Carrarese, quando Domenico Franco si fece passare un enorme bandierine da sventolare sotto la Curva Ovest, una partita, quella, dove forse l'unità di intenti tra tifosi e squadra è stata massima. Il centrocampista che è risultato uno dei migliori come votazioni durante l'anno è stato in predicato di rimanere, ma, alla fine, con rammarico, ha chiuso la sua esperienza in rossonero a Ancona dove ha rimediato prima tre e poi quattro giornate di squalifica per essersi fatto rispettare nei confronti di un avversario che, dopo l'epilogo davvero sfortunato del play off, stava irridendo i giocatori rossoneri.

"Fino a ora ho sperato di rimanere a Lucca, ma questa storia del rinnovo sta andando avanti da troppo tempo e non si può andare oltre".

Eppure si è parlato per parecchio del rinnovo.

"Dopo Ancona la società ha deciso che si dovesse presentare il ricorso contro la squalifica e ci eravamo accordati per rimanere qui. Non a caso, avevo lasciato la casa occupata in città, si doveva solo firmare il contratto. Mi sono fidato di una stretta di mano che al giorno d'oggi evidentemente non vale nulla. Detto questo, nessuna voglia di fare polemica, alla nuova società auguro il meglio".

Una valutazione sull'annata passata.

"Potevamo fare meglio, il 5°-6° posto era alla nostra portata, abbiamo ciccato qualche partita e non dimentichiamo che era una squadra con molti giovani, in ogni caso credo sia stata un'annata positiva, con molti giocatori che si sono potuti mettere in mostra. Devo ringraziare tutti i compagni, e tutti coloro che nell'ambiente collaborano con la Lucchese, così come la vecchia società: non c'erano grandi mezzi, ma hanno fatto tutto quello che era possibile, dal direttore Deoma agli altri soci. Tra mille difficoltà, tutti hanno dato tutto, a partire dal tecnico che è una persona che potevi trovare a scaricare dal pullman le valigie, non è facile trovare persone disponibili e perbene così".

E ai tifosi cosa dice?

"Che ho sperato di rimanere, ma ringrazio anche loro, ringrazio Lucca. Mi ci sono trovato bene qui, al punto che con mia moglie che attende una bambina avevamo deciso di farla nascere qui. Mi sono affezionato a questi colori, quello che ho fatto quando ho preso quel bandierone da sventolare dopo la partita con la Carrarese non l'avevo mai fatto prima, sono un tipo piuttosto riservato, ma mi è venuto dal cuore di farlo. Ai tifosi auguro davvero di raggiungere quegli obiettivi che si meritano e che sognano da troppo tempo".