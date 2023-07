Guadagni: "Mi ispiro a Politano"

Altri articoli in Galleria Rossonera

venerdì, 21 luglio 2023, 08:47

Il capitano a Gazzetta Lucchese: "Il presidente Bulgarella? Una grande persona, umile e ambizioso come tutta la società. Questa società permetterà alla Lucchese di fare uno step in più, c'è bisogno di lavorare e di dare fiducia a questa società che ha in testa un programma ambizioso"

mercoledì, 19 luglio 2023, 16:41

L'attaccante al suo terzo arrivo a Lucca: "Ho sempre detto che mi avrebbe fatto un gran piacere tornare qua, ora che c'è questa proprietà nuova la Lucchese può avere una grande ambizione ma bisogna anche ringraziare la vecchia società perché con poco ha fatto un grande lavoro"

venerdì, 2 giugno 2023, 14:52

L'amministratore delegato rossonero a Gazzetta Lucchese: "L’obiettivo è avere una Lucchese solida dal punto di vista aziendale, che possa durare nel tempo ed essere anche ambiziosa dal punto di vista sportivo. Lo stadio? Va valutata bene a livello economico la sostenibilità del costo della realizzazione"

domenica, 21 maggio 2023, 08:11

Il collaboratore della prima squadra e ex giocatore rossonero: "Spero di poter rimanere qui e continuare il percorso, per il momento non ho novità. Il campionato? Il bilancio è positivo, ma sono convinto potevamo fare di più"