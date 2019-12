Galleria Rossonera



Vignali: "A Lucca voglio aprire un ciclo"

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:02

di diego checchi

Andrea Vignali sta vivendo questo momento con grande tranquillità e consapevolezza e spera che nella gara di Bra la Lucchese possa continuare sulla strada intrapresa già da molte partite.

State attraversando un bel momento. Qual è il suo giudizio?

“La vittoria di Caronno è stata bella, e comunque abbiamo trovato una buona quadratura, è un bel momento, speriamo di portarlo avanti fino alla fine dell’anno”.

Come si trova da falso nueve?

“Fisicamente sto molto bene, all’inizio ero partito in sordina e meno male ho ritrovato i miei spazi. Il mio ruolo preferito è dietro la punta, però con le mie caratteristiche mi adatto a dove mi mette il mister”.

Come mai nel corso della sua carriera non ha espresso tutte le sue qualità?

“Io sono certo che mentalmente non sono un giocatore forte e questo mi ha penalizzato nel corso degli anni. Però se ho entusiasmo posso giocarmi le mie carte. Adesso non penso più al passato”.

Come si aspetta il Bra?

“Mi aspetto un campo difficile, una squadra rognosa, sarà veramente difficile anche perché ultimamente non stanno facendo male”.

Dove può arrivare questa Lucchese?

“Sicuramente si può migliorare tanto. È ancora presto per dire dove si può arrivare. Sicuramente bisogna fare bene e cercare di vincere più partite possibili”.

In tv le hanno chiesto se vuole arrivare in doppia cifra. È più importante segnare o far segnare?

“Nella mia carriera non ho mai contato i gol che ho segnato, ho sempre preferito far segnare. Preferirei non arrivare a 10 gol ma vincere il campionato”.

Si può aprire un ciclo qui a Lucca?

“Secondo me sì. Lucca è una piazza troppo importante. Spero mi diano la possibilità di rimanere perché sono contento di essere e sarei molto felice di rimanere in un’eventuale Serie C”.

Guardando il girone quali sono le squadre da battere?

“Ce la lottiamo insieme alla Sanremese e Prato. La prima ha perso poche partite come noi, ma credo che queste siano le più importanti. Però se giochiamo come nelle partite in cui abbiamo fatto bene, sarà difficile per tutte”.