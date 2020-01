Galleria Rossonera



Fazzi: "Non ci poniamo limiti, dobbiamo sognare sempre"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:12

di diego checchi

Filippo Fazzi si racconta. Il giocatore rossonero spiega il motivo della sua crescita in quest’annata e parla della Sanremese che sarà la prossima avversaria della Lucchese: "Per me è il primo anno con i grandi, non me l’aspettavo di trovare tanto spazio. Da parte mia c’è il massimo impegno e devo dire che mi sto togliendo delle grandi soddisfazioni”.

Cosa le sta dando mister Monaco?

“Dal punto di vista umano tanto perché è stato anche lui un giocatore e sa cosa può provare un giovane e quali sono le sensazioni che ha in partita. Dal punto di vista tattico mi sta insegnando tanto visto che anche lui ha giocato pressappoco nel mio stesso ruolo. Quindi posso soltanto ascoltarlo, su come mettermi in campo, su come giocare la palla, ecc, ecc..”.

Cosa può dire sulla Sanremese?

“So che è una squadra importante ma con qualche difficoltà a livello di risultati, ma questo non ci deve interessare. Dobbiamo andare a San Remo e approcciare la partita diversamente da domenica scorsa”.

Dove può arrivare questa Lucchese?

“Non ci poniamo limiti: importante è sognare sempre e dare il massimo per ottenere la vittoria. Poi vedremo dove potremo arrivare.”