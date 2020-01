Galleria Rossonera



L'ex Bragadin: "Spero in un passo falso della Lucchese"

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:15

di diego checchi

Andrea Bragadin ha due rimpianti: il primo è quello di non poter giocare domenica prossima contro la Lucchese per un piccolo infortunio alla caviglia e il secondo è quello di non aver giocato la gara d’andata al Porta Elisa perché la Lucchese non aveva ancora la disponibilità dello stadio.

“Purtroppo domenica prossima non ci sarò e questo mi pesa molto. È già un po’ di tempo che soffro di un problema alla caviglia che non mi sono mai tolto di torno. Nell’ultima gara prima delle feste natalizie ho giocato un quarto d’ora, ma quando abbiamo ripreso la preparazione, il problema si presentato di nuovo. Quindi lo staff medico ha deciso di fermarmi”.

Che ricordi ha di Lucca?

“Ho sempre bei ricordi perché è stato dove sono cresciuto anche a livello giovanile. Sono arrivato nella Berretti e poi ho fatto esperienza in prima squadra. Ho giocato con allenatori tipo Galderisi e Lopez e giocatori molto bravi tipo Dermaku”.

Che pensa delle stagioni passate con i rossoneri, con Galderisi e Lopez come allenatori?

“Penso siano state positive anche se ho trovato sempre poco spazio, ma ho fatto esperienza e sono cresciuto. Magari non ho saputo sfruttare le mie occasioni al massimo”.

Come sta andando il progetto Chieri?

“L’obiettivo della società è un obiettivo serio, abbiamo un allenatore con grandi ambizioni, ci aspettavamo una classifica migliore ma c’è sempre il girone di ritorno da poter disputare per recuperare i punti lasciati per strada”.

Come mai ha scelto Chieri?

“Ho avuto una chiamata da Mister Morgia e non ci ho pensato due volte. Sia per fare un’esperienza fuori casa sia per l’allenatore che insegna calcio e dà tanto dal punto di vista umano”.

In che ruolo sta giocando attualmente?

“Ho giocato sull’esterno in tutti i ruoli. Qui gioco esterno alto in un 4-3-3 ma posso fare anche il quinto o il quarto di centrocampo perché ci ho giocato soprattutto con mister Lopez. ”.

Che partita sarà Chieri – Lucchese?

“Penso sarà una bella partita perché sia il Chieri che la Lucchese sono due squadre forti. Spero che domenica la Lucchese faccia un passo falso”.

Si aspetta tanti tifosi conoscendo la città di Lucca?

“Noi abbiamo pochi tifosi, ma mi aspetto che da Lucca ne arrivino molti. Anche perché la squadra se lo merita essendo nella parte alta della classifica”.

Qual è stata la sua miglior partita con la maglia della Lucchese?

“La gara contro L’Aquila che sancì la salvezza della Lucchese nel campionato di Lega Pro e dove ho segnato il mio primo gol nei professionisti. Non lo dimenticherò mai”.

Qual è il suo obiettivo personale?

“Il mio obiettivo personale è quello di provare a rimettermi in forma al massimo per cercare di fare un bel finale di stagione e poi vedremo”.