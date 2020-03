Galleria Rossonera



Bortolussi: "Lucca e la Lucchese, palestre di vita"

sabato, 14 marzo 2020, 15:04

di diego checchi

Era da un bel po' che Mattia Bortolussi non parlava a Gazzetta Lucchese ma lo ha fatto molto volentieri, a testimonianza che Lucca gli è rimasta nel cuore: "Per me Lucca e la Lucchese sono stati una palestra di vita, con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare sono cresciuto molto come uomo ma anche dal punto di vista tecnico devo dire che sono migliorato tantissimo".

Come sta andando la stagione con il Novara?

"Direi molto bene, il nostro obiettivo è quello di arrivare ai play off e con la migliore posizione possibile e spero proprio che ce la faremo".

In questa stagione ha già fatto molti gol...

"Sono già dieci ma non faccio tabelle, il mio obiettivo è solo lavorare per la squadra e non bado a un gol in più o in meno".

Cosa pensa dell'emergenza sanitaria relativa al Coronavirus?

"Penso che la situazione sia molto grave e bisogna assolutamente attenersi alla disposizione del governo e prendere ogni precauzione possibile per fermare il contagio. Stiamo il più possibile in casa aspettando che si risolva l'emergenza e speriamo di poter tornare a giocare il più presto possibile. In questi giorni non siamo potuti tornare nemmeno dalle nostre famiglie a causa di questa emergenza".

E dell'iniziativa della curva rossonera per raccogliere fondi per aiutare l'ospedale S. Luca?

"Sono stato informato dell'iniziativa e io, come pure tutto il gruppo dell'anno scorso, sono stato felice di dare il mio contributo. La curva ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande, come aveva già fatto lo scorso anno aiutando noi a sostenere le spese nel momento di difficoltà della società".