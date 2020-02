Galleria Rossonera



Nannelli: "L'aiuto del pubblico sarà fondamentale"

venerdì, 28 febbraio 2020, 08:17

di diego checchi

Giovanni Nannelli parla del momento che sta attraversando la Lucchese e dello stop dovuto al Coronavirus:" E' un peccato fermarsi adesso perchè siamo in un ottimo momento. Sarebbe stato meglio continuare, ma alla fine per la situazione in cui siamo è giusto aspettare. Peccato veramente perchè siamo in una gran condizione di fiducia fisica e mentale".

Che cosa cambierà dal punto di vista atletico?

"Sotto il punto di vista atletico tanto, perché stiamo fermi 15 giorni e perdere minuti nelle gambe fa male. Poi starà anche al mister ed al professor Guidi trovare lavori da fare per tenerci sempre attivi".

Mancano nove finali: come vanno affrontate?

"Adesso siamo molto più consapevoli di quello che valiamo e quali obbiettivi possiamo raggiungere, ma bisogna affrontare una partita alla volta senza guardare troppo oltre".

Ci vorrà sempre di più l'aiuto del pubblico?

"Quello è fondamentale, è una spinta in più. Il classico dodicesimo uomo in campo".

Potesse decidere lei da quale gara vorrebbe riniziare, dal Prato o dal Fossano?

"Da una vittoria e poi sarà la Lega a decidere il da farsi".