Galleria Rossonera



Mister Fanani: "Dobbiamo provare a concludere il campionato anche andando oltre il 30 giugno"

venerdì, 3 aprile 2020, 08:23

di diego checchi

Pacifico Fanani, ex tecnico del Ghiviborgo, aspetta un’occasione importante per il prossimo anno dopo l'esonero. La bandiera del Castelnuovo attende una chiamata, quando tutto questo periodo sarà alle spalle: “Non vedo l’ora che squilli il telefono, perché ho tanta voglia di ritornare in panchina e finché il campionato di Serie D si è giocato mi sono documentato e ho visto partite per conoscere sempre più giocatori”.

Che cosa le ha lasciato l’esonero?

“Mi è dispiaciuto ma quello fa parte del calcio. Tutti gli esoneri lasciano qualcosa di importante perché ti permettono di imparare dagli errori che hai commesso e di non ripeterli”.

Che cosa ne pensa del momento che sta attraversando l’Italia?

“Che bisogna stare in casa. Non eravamo abituati a fare questo tipo di vita e sono state cambiate tutte le nostre abitudini. Di conseguenza è stato così anche nello sport e vi dico che è stato giusto fermare tutto, anche il calcio che dovrà riprendere soltanto e quando si potrà farlo in sicurezza. Altrimenti no”.

Lei come farebbe per la chiusura del campionato?

“Andrei oltre il 30 giugno e farei tutto il possibile per concludere il campionato. Altrimenti annullerei tutto senza fare la cristallizzazione del campionato e ripartendo da zero e non tenendo conto delle posizioni che ci sono attualmente in classifica”.

Che cosa pensa del campionato che hanno svolto finora le squadre toscane?

“Penso che la Lucchese ha fatto una grande cosa, partendo in ritardo e i dirigenti hanno costruito una grande squadra che stava lottando con il Prato per vincere il campionato. I lanieri erano una delle favorite sin dall’inizio. Per quanto riguarda il Ghiviborgo vedo che sta rispettando le attese di inizio stagione”.

In bocca al lupo, Fanani.

“Grazie e spero che innanzitutto passi questo momento brutto e poi che possa ritrovare al più presto una panchina perché ho dedicato tanto del mio tempo a questa passione”.