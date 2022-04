Galleria Rossonera



Quironi: "La Lucchese può coronare il sogno play off"

venerdì, 8 aprile 2022, 09:16

di diego checchi

"La Lucchese può coronare un sogno e cioè quello di arrivare ai playoff: lo dice a chiare lettere l'ex portiere ed allenatore dei portieri rossoneri Davide Quironi che attualmente allena i portieri dell'under 17 della Nazionale italiana.

"Ho visto diverse volte la Lucchese ed il gioco che esprime mi ha impressionato favorevolmente. Pagliuca è un grande allenatore dal punto di vista tecnico-tattico. Non ci scordiamo che questa squadra è stata ripescata e di conseguenza assemblata in fretta e furia. Oltre che del tecnico il merito di questa annata positiva è anche del direttore Deoma e di Bruno Russo, e dell'intera società, che quest'anno hanno costruito un ossatura anche per il futuro e questa è una cosa molto importante perchè ci sono giocatori interessanti e di proprietà".

Che cosa pensa di queste ultime tre partite?

"Guardate, sono tutti e tre dei derby e quindi i derby sfuggono ad ogni tipo di previsione. Credo che però la Lucchese possa tranquillamente centrare l'obbiettivo dei playoff".

E poi?

"Giocare senza aver niente da perdere ricordandosi che la Lucchese può essere una mina vagante perchè ha dimostrato di potersela giocare con tutti senza particolari problemi. Anzi a mio avviso con squadre che giocano più a viso aperto la Lucchese potrà esprimersi al meglio e mettere a frutto tutte le sue qualità. Lo dimostrano i grandi risultati che ha ottenuto con le cosiddette favorite del campionato, Reggiana, Entella e Pescara. E' sotto l'occhio di tutti come la crescita della Lucchese sia stata esponenziale."

Giocare sul sintetico a Carrara può essere un problema?

"Assolutamente no perché la Lucchese si allenano sul sintetico quasi ogni giorno e quindi credo che riuscirà ad esprimersi al meglio su questo campo".

Un pronostico...

"Fare dei pronostici nei derby è sempre difficile ma spero proprio che la Lucchese possa tornare da Carrara con un risultato positivo".