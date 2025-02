Galleria Rossonera



De Vito: "Gorgone, vero uomo. Alla squadra consiglio di non arrendersi"

giovedì, 27 febbraio 2025, 07:32

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese sono state due settimane di grande preoccupazione. Tensione e amarezza, per una vicenda che potrebbe riservare dei brutti risvolti. La squadra è in balia del vento, senza una società che possa agire al loro supporto. Tanti dubbi, tanti punti interrogativi, ma all'orizzonte nessuna risposta rassicurante. Marco De Vito conosce perfettamente queste dinamiche. Nel 2019, è stato tra i protagonisti dell'impresa di Bisceglie, arrivata nonostante 25 punti di penalizzazione. Una salvezza sul campo sperata fino alla fine e poi, nonostante tante problematiche, arrivata. L'ex centrocampista rossonero ha parlato ai nostri microfoni. Queste le sue parole.

La Lucchese sembra ancora una volta ad un passo dal baratro: vede delle analogie rispetto al vostro caso?

"Ci sono tante situazioni simili. Nel 2019, non avevamo né una società né tanto meno qualcuno che potesse pagare gli stipendi. La grande differenza è data dal fatto che già nella prima parte di stagione eravamo consapevoli di dover scontare diversi punti di penalizzazione".

Cosa vi spinse a terminare quel campionato?

"L'affetto e la vicinanza della piazza. Lucca ha una tifoseria che prova grande amore verso i colori rossoneri. Inoltre, volevamo raggiungere a tutti i costi la salvezza sul campo. É stata l'esperienza più bella della mia vita".

Per il momento, la squadra ha scelto ci continuare...

"Capisco le perplessità dei ragazzi: il calcio, oltre ad essere un divertimento, in Serie C è un vero e e proprio lavoro. Vivere a diversi chilometri da casa comporta tante spese. Alla squadra consiglio di non arrendersi, anche se non è affatto semplice. Fortunatamente, diverse realtà locali si sono mosse per dare una mano alla Lucchese".

Per lei che l'ha vissuto da vicino, come mai in Serie C accadono spesso questo tipo di situazioni?

"A mio parere, sarebbe giusto introdurre leggi che permettano alla FIGC di intervenire per evitare casi di questo tipo. Rispetto al 2019, credo che in pochi in questa stagione si sarebbero aspettati un epilogo del genere. Inoltre, secondo me dovrebbero essere inserite anche regole più restrittive che vadano a tutela delle società stesse. La Serie C ha dei costi troppo elevati".

Nonostante i punti di penalizzazione, i rossoneri possono salvarsi sul campo...

"Assolutamente. In primis me lo auguro, perché Lucca e i suoi tifosi mi sono rimasti nel cuore. Difficile che mi perda una partita della Pantera. In panchina, c'è un allenatore che apprezzo molto. Tra ottobre e novembre si era percepito che c'era qualcosa che non andava, a livello societario. Nonostante queste vicende, Gorgone è stato professionale e si è comportato da vero uomo, agendo sempre per il bene della Lucchese".