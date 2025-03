Selvini: "Stiamo reagendo da grande squadra. Le ultime prestazioni? Ho saputo attendere il mio momento"

Altri articoli in Galleria Rossonera

giovedì, 27 febbraio 2025, 07:32

Parla il difensore protagonista della stagione conclusasi con la salvezza sul campo a Bisceglie: "Ci hanno sostenuti l'affetto e la vicinanza della piazza. Lucca ha una tifoseria che prova grande amore verso i colori rossoneri e volevamo raggiungere a tutti i costi la salvezza sul campo.

giovedì, 2 gennaio 2025, 13:35

L'ex giocatore e tecnico rossonero a Gazzetta: "Oltre a vederla in tv, quest'anno l'ho seguita anche dal vivo a Pineto alla prima giornata e mi aveva fatto una buona impressione. A mio parere ha lasciato troppi punti per strada, sia per sfortuna che per demeriti. Dispiace vederla in questa situazione"

mercoledì, 18 dicembre 2024, 09:00

Il bomber ripercorre la sua indimenticabile carriera in rossonero, ma parla anche dell'attualità: "Con il cambio societario, sono arrivate persone che non hanno questi colori nel cuore. Mi sembrano figure di passaggio e che trasmettono poco alla città e alla piazza.

venerdì, 6 dicembre 2024, 12:05

Il difensore rossonero a Gazzetta: "Arezzo compagine forte, non a caso navigano nelle zone alte della classifica mostrato solo a tratti ciò di cui siamo capaci. Dobbiamo giocare con entusiasmo perché questo porta punti"