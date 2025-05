Galleria Rossonera



Lombardo: "La Lucchese ha le possibilità per salvarsi. Cambi di proprietà? Solo in Italia accadono certe cose..."

mercoledì, 7 maggio 2025, 08:35

di gianluca andreuccetti

Tutti uniti verso un unico obiettivo. Sabato sera la Lucchese è attesa dalla sfida contro il Sestri Levante, primo atto dei playout di Serie C. Senza stipendi ormai da sette mesi e con nessuna società alle spalle, in caso di salvezza i rossoneri compierebbero un autentico miracolo sportivo. Un altro, a distanza di appena sei anni. Tutte dinamiche che Mattia Lombardo conosce molto bene. Arrivato nella stagione 2018-19, a Lucca ha totalizzato 2 reti in 24 presenze, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel playout vinto contro il Bisceglie. Mattia Lombardo è intervenuto ai nostri microfoni. Con lui abbiamo parlato dell'annata della Pantera e non solo.

Nonostante una situazione extracampo paradossale, la Lucchese ha tutte le carte in regola per salvarsi sul campo...

"La squadra ha reagito in maniera importante e non era per nulla scontato. L'allenatore insieme alla squadra hanno fatto gruppo, scegliendo di lottare per mantenere la categoria. La speranza è che qualcuno poi riesca a salvarla dal baratro. Vedo delle similitudini con quanto vissuto nel 2019".

Che tipo di analogie vede?

"In primis la forza con cui hanno scelto di andare avanti, sebbene non percepiscano gli stipendi da tanti mesi. In secondo luogo l'atteggiamento dei tifosi, capaci di comprendere una situazione molto delicata".

Eppure i giocatori avrebbero potuto terminare in anticipo la propria stagione...

"Mi hanno colpito molto le immagini della squadra riunita in cerchio, dopo la vittoria casalinga di qualche mese fa contro il Perugia. Un gesto simbolico. Anche noi fummo costretti a decidere se arrivare in fondo al campionato o meno".

Che playout si aspetta contro il Sestri Levante?

"Con la situazione extracampo che sembra essere abbastanza segnata, la Lucchese non ha niente da perdere. I rossoneri hanno il vantaggio di potersela giocare a viso aperto. Si preannunciano due sfide tese e combattute, dove a fare la differenza sarà la capacità di reagire ad ogni singola difficoltà. Sono fiducioso, perché vedo una squadra sicura dei propri mezzi. La Lucchese ha le possibilità tecniche e mentali di vincere entrambe le partite".

Un calciatore che a livello di rendimento l'ha sorpresa?

"Senza dubbio Saporiti, con cui ho giocato alla Torres. Conoscevo già le sue qualità, ma quest'anno ha fatto un ulteriore step. Una stagione straordinaria da parte sua".

Lucchese, Messina e non solo: casi simili, con passaggi di proprietà che nascondo tanti dubbi...

"Sinceramente non riesco a comprendere come esistano ancora casi di questo tipo. Le società devono essere sottoposte a dei controlli fiscali non a campionato in corso, bensì all'inizio della stagione. Quest'anno, tra gennaio e dicembre, ci sono stati dei dubbiosi passaggi di proprietà. Troppe squadre saltano per aria, solo in Italia può accadere una cosa del genere".