Piazze: "Ogni partita sarà come una finale. I tifosi? Il nostro dodicesimo uomo in campo"

giovedì, 11 settembre 2025, 16:15

di gianluca andreuccetti

Sale l'attesa in vista dell'esordio in Eccellenza della Lucchese. Dopo il successo maturato in Coppa Italia contro la Larcianese, domenica i rossoneri saranno di scena al "Porta Elisa" contro la Real Cerretese. Una stagione che si preannuncia complessa e ricca di sfide, dove il supporto dei tifosi sarà fondamentale per aiutare la Pantera a fare un campionato di vertice. La risposta non sta mancando, con 690 abbonamenti sottoscritti: numeri di un certo livello, se consideriamo la categoria. Chi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista è Facundo Piazze. Attaccante classe 1999, nella passata stagione ha vinto il campionato d'Eccellenza Molise con il Vastogirardi, siglando 18 reti. Facundo Piazze è intervenuto ai nostri microfoni. L'italo-uruguaiano ha parlato dei suoi obiettivi, dell'emozione di vestire la maglia rossonera e non solo.

Come si sta trovando alla Lucchese e che cosa l'ha spinta ad accettare questa piazza?

"Difendere questi colori è per me un orgoglio e una sfida bellissima. Mi sto trovando molto bene con i miei compagni di squadra: più che un gruppo si sta formando una vera e propria famiglia. La Lucchese ha alle spalle una società molto seria".

Dopo la vittoria contro la Larcianese, gli occhi adesso sono sull'esordio in campionato...

"Sapevamo dell'importanza della partita. Il successo in Coppa Italia è stata un'iniezione di fiducia per tutta la squadra. In allenamento lavoriamo sempre al massimo: per noi ogni match è come se fosse una finale. L'obiettivo è di arrivare al massimo della forma in vista della sfida contro la Cerretese".

A livello personale, quale reputa che siano i suoi punti di forza?

"Sono un calciatore che in campo non si risparmia mai, con una grande predisposizione al sacrificio. Mi adatto sempre alle richieste del mister e dei miei compagni di squadra. I miei obiettivi? Dare sempre il massimo e ovviamente vincere".

Una risposta importante sta arrivando sicuramente dai tifosi: basti pensare all'andamento molto positivo della campagna abbonamenti...

"La Lucchese ha una tifoseria di un'altra categoria: loro saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Sappiamo cosa significa difendere questi colori e rappresenteremo con orgoglio questa città. Ringrazio i tifosi che erano presenti in numerosi a Monsummano e coloro che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento".