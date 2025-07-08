Galleria Rossonera



Milan: "Voglio riportare la Lucchese nei palcoscenici che le competono"

sabato, 1 novembre 2025, 08:58

di gianluca andreuccetti

Dopo il pari amaro contro il San Giuliano, la Lucchese doveva lanciare un segnale al campionato. La vittoria contro la Sestese ha restituito la giusta tranquillità ai rossoneri che adesso osserveranno il turno di riposo forti del terzo posto in classifica. La sosta servirà per ricaricare le batterie dopo un mese di ottobre ricco di impegni e per riflettere sugli aspetti da migliorare. Uno dei capisaldi della Lucchese di questa prima parte di stagione è la solidità difensiva. Parte dei meriti vanno sicuramente anche all'estremo difensore Alberto Milan, sinonimo di sicurezza e affidabilità. Nativo di Cittadella, il classe 2003 ha militato nelle giovanili di Roma e Torino, strappando con i granata due convocazioni in Serie A nella stagione 2021-22. Lo scorso anno, il portiere veneto ha vestito la maglia del Brindisi in Serie D, collezionando 29 presenze. Alberto Milan ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Con lui abbiamo parlato dell'esperienza che sta vivendo a Lucca, dei suoi obiettivi e non solo.

Che cosa l'ha spinta in estate a scendere in Eccellenza e accettare la Lucchese?

"Oltre alla Pantera avevo avuto diverse proposte. La chiamata del direttore Gianni, con il quale avevo già lavorato a Brindisi, la maggiore vicinanza a casa e l'importanza della piazza di Lucca sono stati fattori che alla fine però mi hanno convinto ad accettare il progetto rossonero".

Dopo nove giornate siete ancora imbattuti in campionato, mostrando ottimi progressi soprattutto sotto il punto di vista del gioco...

"Essendo un gruppo totalmente nuovo, la poca conoscenza tra i giocatori e qualche piccolo errore di inesperienza hanno inizialmente influito. Partita dopo partita però stiamo trovando i giusti automatismi, mostrando progressi importanti sotto tutti i punti di vista. In settimana con mister Pirozzi lavoriamo molto, sia in campo che durante le sessioni video".

Una squadra che fino a questo momento l'ha stupita positivamente?

"Intanto ci terrei a sottolineare che il nostro è un campionato complicato dove è sempre importante tenere alta la concentrazione. Il Viareggio è la compagine migliore che abbiamo incontrato fino a questo momento, con calciatori che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori. Un'altra squadra che ha catturato la mia attenzione è il Belvedere. A mio parere, sono queste le formazioni che ci hanno messo maggiormente in difficoltà".

La finale scudetto con la Roma U18 e una stagione con la maglia della Primavera del Torino: a livello di crescita che cosa le hanno lasciato queste due esperienze?

"Sono ricordi che mi porterò per sempre dentro, tenendo anche conto del fatto che si trattava delle prime volte che vivevo lontano da casa. Nella stagione trascorsa alla Roma arrivammo fino alla finale scudetto, salvo poi perdere in finale contro il Genoa. L'esperienza vissuta con l'U19 del Toro mi ha avvicinato ulteriormente al mondo dei grandi. In Serie D ho compreso le molteplici differenze che esistono tra il calcio giovanile e quello dei grandi".

Che obiettivo si è posto per questa stagione?

"Ho accettato questa sfida perché voglio riportare la Lucchese nei palcoscenici che le competono, questo è il mio obiettivo. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili".