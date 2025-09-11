Galleria Rossonera



Caggianese: "É bastato un secondo per accettare la Lucchese, qui sto molto bene"

lunedì, 10 novembre 2025, 11:47

di gianluca andreuccetti

Mattia Caggianese è uno dei protagonisti della stagione rossonera. Il classe 1996, schierato principalmente come esterno a sinistra o a destra nel tridente di mister Pirozzi, può vantare due campionati di Eccellenza vinti di fila, con le maglie di Tuttocuoio e Scandicci. Il fantasista, ex tra le altre di Viareggio, Zenith e Poggibonsi, ha sigliato fino a questo momento 4 reti tra campionato e Coppa Italia, dimostrando di essere tra i calciatori di spicco della Pantera. Caggianese ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni. Con lui abbiamo parlato della scelta di vestire la maglia rossonera, i suoi obiettivi e non solo. Queste le sue parole.

In estate che cosa l'ha convinta ad accettare la chiamata della Lucchese?

"Venivo da due campionati di Eccellenza di fila vinti e stavo aspettando una chiamata di una piazza importante, come quella della Lucchese. Quando ho saputo dell'interesse dei rossoneri non ho avuto dubbi ad accettare: sono bastate poche ore per arrivare alla fumata bianca e alla conclusione della trattativa. A Lucca mi sto trovando bene".

I numeri parlano di una squadra che cura nel minimo dettaglio la fase difensiva, ma che in attacco sta facendo un po' di fatica. Come se lo spiega?

"La solidità e la compattezza sono i nostri punti di forza. I meriti non sono solo dei difensori, ma in generale dal lavoro di sacrificio svolto da tutta la squadra. D'altro canto, la fatica mostrata in fase offensiva è da additare alla poca conoscenza iniziale tra i calciatori e la necessità quindi di trovare i giusti meccanismi".

Molti degli addetti ai lavori hanno definito il girone A come uno dei più equilibrati ed incerti degli ultimi anni: condivide questo punto di vista?

"Tutti gli anni, ai nastri di partenza, ci sono sempre 2/3 squadre che partono con l'ambizione di vincere. A dire la verità però non mi ero mai misurato con un campionato di Eccellenza così livellato verso l'alto. Rispetto alle stagioni passate infatti ci sono molto più compagini organizzate e con possibilità di lottare per le zone nobili della classifica. Ogni partita può nascondere insidie e problemi".

Una squadra che l'ha stupita positivamente?

"Ad oggi, le favorite sono Zenith Prato e Viareggio. Una formazione che può dare filo da torcere e che sta facendo molto bene è il Belvedere: si trovano meritatamente in zona playoff. Hanno una rosa composta da diversi giocatori che hanno militato anche in categorie superiori"

Che obiettivi si era posto ad inizio stagione?

"Nessuna ambizione personale, solo quella di dare tutto per la Lucchese e i colori rossoneri"