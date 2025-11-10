Galleria Rossonera



Camilli: "Contro la Massese, tre punti fondamentali"

giovedì, 26 febbraio 2026, 08:51

di gianluca andreuccetti

Massimo Camilli è il centravanti di peso che la Lucchese aveva bisogno per ambire al salto di categoria Spirito di sacrificio, lotta e tanta generosità: queste alcune delle doti possedute dall'attaccante rossonero che, non per ultimo, in questi due mesi e mezzo a Lucca ha siglato anche reti pesanti, come la doppietta di fine dicembre contro il Fucecchio e il sigillo di Cerreto Guidi. Cresciuto nel vivaio del Pescara, il classe 1995 ha messo a referto più di 200 presenze in Serie D, con le maglie tra le altre di Torres, Roma City e Monterotondo, squadra dalla quale la Lucchese l'ha acquistato a fine novembre. Massimo Camilli è intervenuto ai nostri microfoni. Con lui abbiamo parlato del momento della Lucchese e non solo.

Che cosa l'ha spinta a dicembre a scendere in Eccellenza e accettare il progetto della Lucchese?

"Conoscevo già l'importanza di questa piazza e le categorie alle quali può ambire. Ho sposato questo progetto per la serietà e il livello di questa società che ha come obiettivo di salire subito in Serie D. Mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra".

Sebbene siate ancora imbattuti, lungo il vostro cammino avete incontrato anche diverse compagini che vi hanno messo in difficoltà: un giudizio sul campionato di Eccellenza?

"Ad essere sincero non mi aspettavo un campionato così competitivo, dove la vittoria non è affatto scontata. Il campionato non è ancora chiuso e ovviamente dobbiamo spingere a duemila sia in partita che negli allenamenti".

Il punto di forza della Lucchese? Un aspetto su cui dovete migliorare?

"Il nostro segreto la compattezza del gruppo: a Lucca mi sono ambientato subito bene. All'interno della partita dobbiamo ridurre al minimo i cali d'attenzione e avere più "cazzimma" nei momenti di difficoltà".

La partita che ricorda volentieri di questi tre mesi a Lucca?

"Il successo maturato in rimonta, a metà dicembre, contro lo Sporting Cecina, sfida vinta in rimonta grazie alla mia doppietta".

Domenica pomeriggio al Porta Elisa arriva la Massese, squadra che lotta per la permanenza di categoria ma in piena ripresa...

"Vincere ci consentirebbe di mantenere quantomeno intatto il distacco contro la Zenith. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e dare tutto. I tre punti sarebbero fondamenti ovviamente anche per il morale e ci permetterebbero di lavorare ancora più serenamente".