Russo: "Fondamentale non mollare un attimo, sarebbe un errore grandissimo"

sabato, 21 febbraio 2026, 08:25

di fabrizio vincenti

E' tra gli infaticabili, quelli che macinano chilometri ma trovano anche il modo di mettere a segno una giocata (e qualche gol): Christopher Russo, centrocampista scuola Parma, è uno dei tanti giovani che ha scelto di scendere di categoria immedesimandosi al meglio nella nuova realtà. In questa settimana di sosta c'è modo di ritornare a parlare della gara di Sesto Fiorentino ma anche di gettare uno sguardo all'immediato futuro con il rush finale di sette gare che attende la Lucchese.

Cosa è mancato contro la Sestese per portare a casa il risultato pieno?

“Era una partita ostica, e lo sapevamo, d'altronde li avevamo già affrontati due volte in stagione, solo che stavolta sono partiti forte. Forse a noi è mancata la lucidità all'inizio e abbiamo sbagliato l'approccio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo invece tenuto il pallino del gioco, ma è mancata la lucidità e l'attenzione giuste per vincere”.

Arriva la sosta: bene o male?

“Ci voleva dopo una partita del genere e in vista di un'altra gara impegnativa alla ripresa”.

Quando troverete la Massese che è in ripresa...

“E' un'altra partita delicata, ma ormai sono tutte finali: dobbiamo concentrarci su quella a prescindere da quello che faranno le altre formazioni questa domenica mentre riposiamo. Fondamentale è non mollare un attimo, sarebbe un errore grandissimo. Dobbiamo evitare in ogni gara di dare forza ai nostri avversari, lo abbiamo visto domenica scorsa che con un pareggio abbiamo visto scendere a sei i punti di vantaggio”.

Qual è la vera forza della Lucchese?

“Lo diciamo dall'inizio: è il gruppo, sia la “vecchia guardia” sia i nuovi arrivati si sono messi tutti a disposizione. E poi è la nostra forza d'animo che non ci fa mollare mai, mettendo intensità anche negli ultimi minuti delle gare: siamo un gruppo forte”.

Tra i compagni chi l'ha impressionata?

“Sicuramente allenarsi con giocatori come Fedato, Picchi, Santeramo e Pupeschi che hanno fatto ben altre categorie è una grande esperienza dove c'è tutto da imparare”

Che giudizio dà sinora del suo campionato?

“Non avevo aspettative, ma solo voglia di fare e di centrare obiettivi. Credo che sia un buon percorso ma non mi basta, voglio dare ancora di più e spero di riuscire a farlo da qui in avanti”.

Quale partita le è rimasta più impressa sinora?

“Direi due: la gara di campionato al Porta Elisa per l'intensità incredibile per come abbiamo lavorato come squadra e quella di Fucecchio dove perdevamo 2-0 ma nella ripresa siamo stati in grado di agguantare il pareggio con una grande reazione: sono convinto che con due-tre minuti in più avremmo vinto”.