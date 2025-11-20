Tosi: "I tifosi, la nostra arma in più"

Galleria Rossonera
venerdì, 6 marzo 2026, 11:44
di gianluca andreuccetti
La Lucchese é padrona del proprio destino. A poche giornate dal termine, i rossoneri sono chiamati a stringere i denti e mantenere il distacco invariato dalle proprie dirette concorrenti. A Monsummano si preannuncia un'altra gara ostica contro una Larcianese che all'andata fermò sul pari la Pantera. Del momento della Lucchese abbiamo parlato con Alessandro Tosi, terzino prelevato dal San Marino Calcio nel mercato invernale. Originario proprio della Serenissima, da diversi anni é nel giro della Nazionale del Titano con la quale si é potuto misurare in un contesto internazionale. Classe 2001, l'esterno é cresciuto nel vivaio del Bologna, maturando anche diverse esperienze in Serie D con le maglie di Vigasio e Correggese tra le altre.
Che cosa l'ha spinta ad accettare la Lucchese e a scendere in Eccellenza?
"Sicuramente il blasone e la storia di questa piazza. Spesso in Serie D ci sono delle situazione che a livello societario non sono normali: ho ritenuto che fosse meglio scendere in Eccellenza e unirmi ad una realtà seria e sana come quella rossonera".
Contro la Massese è arrivata una vittoria fondamentale non solo in termini di classifica ma anche per il morale...
"L'ultima partita ci ha aiutato a capire che uniti possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. In questa categoria non esistono partite semplici: tutte le squadre, comprese quelle che devono salvarsi, sono abituate a dare tutto fino alla fine".
A Lucca come si sta trovando?
"La società è sana e non ci fa mancare niente: in questa categoria poter pensare solo alle questioni di campo non è scontato. Mi sono integrato subito all'interno del gruppo che è il nostro punto di forza, a mio parere. Ho la fortuna di poter lavorare con dei bravi ragazzi".
Che emozione è poter difendere a livello internazionale i colori del proprio paese d'origine, ovvero San Marino?
"Sono emozioni uniche.Mi ritengo fortunato a potermi misurare contro calciatori abituati alla Champions League: in questi anni ho affrontato avversari del calibro di Hojlund, Eriksen, Arnautovic".
Domenica sarete di scena in trasferta contro la Larcianese, altra gara da non sottovalutare e potrebbero esserci tanti tifosi a sostenervi...
"Concordo sarà una partita non semplice. Un plauso va ai nostri tifosi: sono la nostra arma in più. Avere un sostegno così massiccio fa tutta la differenza del mondo"
