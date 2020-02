GL Rivista



Gazzetta Lucchese, ecco il nuovo numero del mensile

sabato, 15 febbraio 2020, 08:22

E' in distribuzione il ventiseisimo numero del mensile di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio alle interviste esclusive con Filippo Fazzi, con un grande ex ma sempre tifosissimo rossonero come Stefano Fracassi.

Focus sull Asd Ritmica Girasole e intervista con la torre biancorossa de Le Mura Basket Ivana Jacubkova, imperdibile lo speciale su "Calcio e business" oltre al fotofilm delle partite dei rossoneri. Gazzetta Lucchese è in distribuzione in circa 50 punti di Lucca, Piana e Mediavalle.