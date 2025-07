GL Rivista



Magnaghi: "Lucchese sola da due anni, ci hanno preso in giro"

domenica, 6 luglio 2025, 08:34

E' in distribuzione il quarantottesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il bomber Simone Magnaghi che aveva dato un importante contributo per raggiungere la salvezza sul campo che ricostruisce i suoi anni alla Lucchese e traccia la strada per il futuro invitando la società a puntare finalmente sui giovani. Spazio anche a un dettagliato servizio sul modello inglese di arbitrare e una comparazione con quello italiano oltre a una passerella sul Giro d'Italia e i tabellini delle ultime gare di campionato della Lucchese. Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:

Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo

Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito

Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796

Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano

Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano

Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari