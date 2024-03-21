Pirozzi: "La Lucchese è la mia Serie A"

GL Rivista
martedì, 9 dicembre 2025, 14:24
E' in distribuzione il cinquantunesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il tecnico rossonero Sergio Pirozzi che parla di sé, del suo passato, del suo presente e del futuro in rossonero. Spazio anche a un lungo servizio su Le Mura Spring, la squadra di basket femminile che si sta facendo onore e a un servizio su tutti i rischi che la Nazionale italiana corre negli spareggi per il Mondiale.
Spazio anche a un dettagliato servizio sul modulo della costruzione dal basso nel calcio moderno, che sta dividendo opinionisti e tifosi, e il calendario del nuovo campionato della Lucchese. Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:
Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo
Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito
Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796
Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano
Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano
Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari
giovedì, 25 settembre 2025, 11:27
E' in distribuzione il cinquantesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Elica Chianese e a uno speciale sulla Virtus Lucca che festeggia i 50 anni di attività. Dove trovarla
domenica, 6 luglio 2025, 08:34
E' in distribuzione il quarantanovesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il bomber Simone Magnaghi che ha dato un importante contributo per raggiungere la salvezza sul campo e traccia un bilancio: dove trovarla
giovedì, 13 giugno 2024, 08:28
E' in distribuzione il quarantasettesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese: spazio a una lunga intervista esclusiva con l'indimenticabile rossonero Mario Donatelli che ricostruisce i suoi anni alla Lucchese con il capitano del Basket Lucca Andrea Barsanti, ma anche alle celebrazioni per il 119° compleanno della Lucchese
giovedì, 21 marzo 2024, 07:35
E' in distribuzione il quarantaseiesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'indimenticabile rossonero Mattia Lombardo protagonista di quella stagione epica conclusasi con lo spareggio di Bisceglie. Ecco tutti i servizi