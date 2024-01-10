GL Rivista



Gazzetta Lucchese festeggia 50 numeri

giovedì, 25 settembre 2025, 11:27

E' in distribuzione il cinquantesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Elica Chianese e a uno speciale sulla Virtus Lucca che festeggia i 50 anni di attività.

Spazio anche a un dettagliato servizio sul modulo della costruzione dal basso nel calcio moderno, che sta dividendo opinionisti e tifosi, e il calendario del nuovo campionato della Lucchese. Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:

Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo

Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito

Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796

Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano

Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano

Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari