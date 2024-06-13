Agos

fb gl

GL Rivista

Manuel Pera: "Vincere con la squadra della propria città è qualcosa di unico"

martedì, 10 febbraio 2026, 09:07

E' in distribuzione il cinquantaduesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, che ospita una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Manuel Pera che ripercorre le sue stagioni nella Lucchese. Spazio anche a un lungo servizio su un altro Pera, ovvero Riccardo, il campione del mondo di automobilismo lucchese. E, ancora, un dettagliato servizio sul Fantacalcio come propagazione moderna dello sport, oltre al Romanzo rossonero con i tabellini delle gare dei rossoneri.

Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:  

Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo

Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070  Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito

Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796

Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano

Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano

Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori;  Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari

Osteria Da Pio

bonito

Agos

fb gl

Altri articoli in GL Rivista

martedì, 9 dicembre 2025, 14:24

Pirozzi: "La Lucchese è la mia Serie A"

E' in distribuzione il cinquantunesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il tecnico rossonero Sergio Pirozzi che parla di sé. Spazio anche a un lungo servizio su Le Mura Spring, la squadra di basket femminile che si sta facendo...

giovedì, 25 settembre 2025, 11:27

Gazzetta Lucchese festeggia 50 numeri

E' in distribuzione il cinquantesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Elica Chianese e a uno speciale sulla Virtus Lucca che festeggia i 50 anni di attività. Dove trovarla

domenica, 6 luglio 2025, 08:34

Magnaghi: "Lucchese sola da due anni, ci hanno preso in giro"

E' in distribuzione il quarantanovesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il bomber Simone Magnaghi che ha dato un importante contributo per raggiungere la salvezza sul campo e traccia un bilancio: dove trovarla

giovedì, 13 giugno 2024, 08:28

Donatelli: "Lucchese, riparti dai giovani"

E' in distribuzione il quarantasettesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese: spazio a una lunga intervista esclusiva con l'indimenticabile rossonero Mario Donatelli che ricostruisce i suoi anni alla Lucchese con il capitano del Basket Lucca Andrea Barsanti, ma anche alle celebrazioni per il 119° compleanno della Lucchese

Ricerca nel sito

Osteria Da Pio

bonito