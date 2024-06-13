Manuel Pera: "Vincere con la squadra della propria città è qualcosa di unico"

GL Rivista
martedì, 10 febbraio 2026, 09:07
E' in distribuzione il cinquantaduesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, che ospita una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Manuel Pera che ripercorre le sue stagioni nella Lucchese. Spazio anche a un lungo servizio su un altro Pera, ovvero Riccardo, il campione del mondo di automobilismo lucchese. E, ancora, un dettagliato servizio sul Fantacalcio come propagazione moderna dello sport, oltre al Romanzo rossonero con i tabellini delle gare dei rossoneri.
Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:
Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo
Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito
Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796
Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano
Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano
Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari
martedì, 9 dicembre 2025, 14:24
E' in distribuzione il cinquantunesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il tecnico rossonero Sergio Pirozzi che parla di sé. Spazio anche a un lungo servizio su Le Mura Spring, la squadra di basket femminile che si sta facendo...
giovedì, 25 settembre 2025, 11:27
E' in distribuzione il cinquantesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Elica Chianese e a uno speciale sulla Virtus Lucca che festeggia i 50 anni di attività. Dove trovarla
domenica, 6 luglio 2025, 08:34
E' in distribuzione il quarantanovesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il bomber Simone Magnaghi che ha dato un importante contributo per raggiungere la salvezza sul campo e traccia un bilancio: dove trovarla
giovedì, 13 giugno 2024, 08:28
E' in distribuzione il quarantasettesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese: spazio a una lunga intervista esclusiva con l'indimenticabile rossonero Mario Donatelli che ricostruisce i suoi anni alla Lucchese con il capitano del Basket Lucca Andrea Barsanti, ma anche alle celebrazioni per il 119° compleanno della Lucchese