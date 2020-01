GL Rivista



Gazzetta Lucchese, ecco il nuovo numero della rivista

sabato, 25 gennaio 2020, 08:36

E' in distribuzione il venticinquesimo numero del mensile di Gazzetta Lucchese. Nel numero appena stampato, spazio a una intervista esclusiva con Michel Cruciani e a un grande ex come Peppe Di Masi, ora preparatore dei portieri rossoneri.

Focus sul Centro Equitazione La Luna e intervista con il direttore del settore giovanile della Folgor Marlia, Andrea De Luca. Lo speciale è sul rapporto tra calcio e società, oltre al fotofilm delle partite dei rossoneri. Gazzetta Lucchese è in distribuzione in circa 50 punti di Lucca, Piana e Mediavalle.