Il finale non sciupa una grande prestazione

sabato, 3 dicembre 2022, 19:43

di diego checchi

La Lucchese porta a casa un risultato positivo ma non aver portato via i 3 punti è un vero peccato, perché la squadra di Maraia a larghi tratti è stata superiore all'Entella ed ha giocato un grande calcio. I rossoneri, per l'occasione in completo nero, non si sono fatti intimorire per niente dalla formazione ligure, una delle più quotate del campionato, ed anzi hanno menato le danze per almeno sessanta minuti. Mister Maraia ha indovinato tutte le scelta mettendo Rizzo Pinna dietro a Bianchimano allargando Bruzzaniti sulla sinistra in modo da mettere in difficoltà in un colpo solo il mediano di parte avversario e il terzino; dobbiamo anche dire che l'ex Crotone è stato uno tra i più positivi.

L'altra novità è stata Mastalli al posto di D'Alena e anche l'ex Avellino ha fatto una grande partita da mezzala destra, eseguendo entrambe le fasi alla perfezione e segnando anche gol su rigore. Davanti c'era Bianchimano ma purtroppo dopo soli 20' ha dovuto dare forfait per un problema muscolare ed è stato quindi rilevato da Semprini. Al di là di questo, la Lucchese ha cercato di non buttare mai via la palla e di giocare il suo calcio, fatto di fraseggi e verticalizzazioni e superiorità numerica sugli esterni. Nel primo tempo gli ospiti sono stati nettamente superiori ai padroni da casa e hanno meritato ampiamente il vantaggio, nella ripresa l'Entella ha alzato il baricentro ma tutto sommato la Lucchese si è difesa bene fino all'ultimo quando l'ex Favale ha trafitto Cucchietti, nell'occasione non del tutto irreprensibile. Dobbiamo dire che tutta la squadra ha fatto bene ma ancora una volta in difesa c'è stato un super Tiritiello che ha limitato gli attaccanti avversari. Usciamo dalla trasferta di Chiavari con l'amaro in bocca per il risultato ma con la convinzione che la Lucchese ha fatto una gran prestazione e questo deve essere di buon auspicio per il futuro.

Andando alla cronaca della partita, la prima occasione è stata per i rossoneri quando al 15' Bruzzaniti ha intercettato un passaggio e dopo essere disceso sulla fascia ha messo in mezzo un cross invitante ma purtroppo nessuno ci è arrivato. Al 29' Pellizzer ha deviato con una mano il tiro di Rizzo Pinna che era stato ben imbeccato da Bruzzaniti, l'arbitro ha assegnato il penalty e dal dischetto Mastalli ha spiazzato il portiere ligure. al 15' Bruzzaniti intercetta scende sulla fascia e mette in mezzo ma non ci arriva nessuno

29' mano di Pellizzer in area su tiro di Rizzo Pinna, dal dischetto Mastalli spiazza il portiere ligure. La Lucchese è andata vicino al raddoppio dopo nemmeno 5' con un gran tiro da limite di Semprini che De Lucia ha respinto con i pugni, Bruzzaniti si è avventato sulla palla e ha ribattuto a rete ma De Lucia si è salvato con un miracolo. I padroni di casa hanno sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Zamparo su punizione di Paolucci ma la sfera è terminata di poco fuori. Nella ripresa, nessuna delle due squadre si è resa davvero pericolosa solo fino al 45' quando Favale ha calciato al volo sorprendendo Cucchietti che non ha trattenuto la palla che è riuscito riprendere solo dopo che aveva superato la linea di porta.

Entella – Lucchese 1 – 1

Entella: 22 De Lucia, 9 Ramirez (1' st 70 Meazzi), 11 Favale, 15 Pellizzer, 16 Tenkorang (30' st Morosini), 19 Chiosa, 23 Paolucci (1' st 17 Tascone), 26 Palmeri (32' st 31 Doumbia), 30 Zamparo, 33 Merkaj (30' st 18 Faggioli), 77 Parodi A disposizione: 24 Borra, 6 Di Mario, 8 Di Cosimo, 14 Corbari, 21 Rada, 28 Reali, 36 Sadiki. Allenatore:. Volpe.

Lucchese: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (32' st 5 Bachini), 11 Bianchimano (22' pt 10 Semprini), 14 Quirini (1' st 26 Merletti), 16 Franco, 17 Bruzzaniti (32' st 91 Ravasio), 19 Visconti (30' st 21 D'Alena), 23 Benassai, 24 Mastalli. A disposizione: 12 Galletti, 30 Labozzetta, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 9 Romero, 18 D'Ancona, 20 Catania, 77 Pirola. Allenatore: Maraia.

Arbitro: Sig. Giordano di Novara.

Assistenti: Sig. Ceolin di Treviso e Sig. Licari di Marsala.

IV Ufficiale: Sig. Caldera di Como.

Note. Ammoniti: 13' pt Paolucci, 29' pt Pellizzer, 48' pt Benassai , 1' st Franco,29' st Faggioli. Espulsi: 31' st Deoma. Angoli 7 - 0

Reti: 30' pt Mastalli rig, 45'st Favale.