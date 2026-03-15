E' festa al Porta Elisa

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domenica, 26 aprile 2026, 17:35
Finisce con una netta vittoria il campionato della Lucchese, da due settimane già promossa in serie D. Al Porta Elisa, davanti a circa 1800 spettatori, finisce 3-0 per i rossoneri al termine di una gara da fine stagione giocata comunque su ritmi più che accettabili
Come annunciato, mister Pirozzi lascia spazio ad alcuni dei giocatori meno utilizzati, e così si rivedono dal primo minuto Venanzi, Sansaro, Rotondo e Russo; tornano Camilli e Fedato mentre Riad parte dalla panchina.Bel pregara con la squadra rossonera accolta in campo dai ragazzi delle scuole calcio della zona e dai giocatori del Fucecchio che hanno fatto da ala ai campioni del torneo.
L'inizio regala pochi sussulti, se si fa eccezione per la quasi immediata uscita del giocatore ospite Badalassi che rimedia un calcione al ginocchio. Al 18' è Camilli ad avere una doppia occasione, ma non riesce a indirizzare in nessuna delle due circostanze il pallone verso la porta avversaria. Un minuto dopo sono Fedato e Sansaro a impegnare Del Bino: è tempo di segnare. Al 21' ci riesce Camilli che sfrutta sul secondo palo un gran pallone servito da Fedato. Tre minuti e la Lucchese mette al sicuro il risultato: è Rotondo a trovare la zampata giusta su una palla vagante sugli sviluppi di un angolo.
Gara praticamente già da archiviare, ma i rossoneri hanno il merito di non calare il ritmo. Al 35' Del Rosso fa un numero dal limite e conclude con Del Bino che para in tuffo. Ci prova ancora Fedato sul finire di tempo, la palla finisce alta. L'atmosfera è di festa, il ritmo non eccessivo, i falli si contano sulle dita di una mano.
Nella ripresa, subito una occasione per Piazze che perde l'attimo e serve Camilli che in rovesciata conclude fuori di poco. Poi inizia la girandola delle sostituzioni (dove troverà spazio anche l'esordio del secondo portiere Ennached) e la partita prende la piega di un vero e proprio allenamento, pur continuando la Lucchese a cercare il terzo gol. Come con Piazze al 15', ma il subentrato Rocchi è attento tra i pali. E' invece Riad al 29' a fare il tris con un bel numero da giocoliere in mezzo all'area: è la decima realizzazione stagionale. E forse è giusto così: che il campionato finisse con la firma di un ragazzo che ha giocato un ruolo certamente importante nella promozione. Che festa sia, ma è già tempo da iniziare a pensare al futuro.
Lucchese-Fucecchio: 3-0
Lucchese: Milan (26' st Ennached), Venanzi, Lorenzini, Del Rosso (19' st Zenuni), Pupeschi (8' st Santeramo), Rotondo, Sansaro, Russo, Camilli, Fedato (6' st Riad), Piazze. A disp. Xeka, Tosi, Bartolotta, Ragghianti, Palma. All. Pirozzi.
Fucecchio: Del Bino (11' st Rocchi), Iommazzo, Guerrucci, Lecceti (11' st Usai), Malanchi, Goretti, Cristodaro, Sgherri, Agostini (1' st Rossi), Badalassi (5' st Fiorini), Princiotta (22' st Gjoni). A disp. Berhoxha, Cardini, Fanara, Cioni. All. Menichetti.
Arbitro: Forni di Valdarno.
Reti: 21' pt Camilli, 24' pt Rotondo, 29' st Riad
Note. Ammoniti: Zenuni, Guerrucci, Iommazzo. Angoli: 5-0. Spettatori 1756.
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