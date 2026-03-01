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E' primavera al Porta Elisa

domenica, 12 aprile 2026, 17:55

E' finalmente il giorno promozione. La Lucchese supera con pieno merito il Perignano e guadagna il matematico passaggio in Serie D. Una vittoria più che meritata visto il cammino dei ragazzi di mister Pirozzi che da ottobre in poi hanno tenuto un ritmo che nessun altro, molto più accreditato alla vigilia, è stato minimamente in grado di tenere. E' il primo fondamentale tassello dopo l'ennesimo e vergognoso fallimento della passata società. La Lucchese, rinata sotto gli auspici di Matteo Brunori arrivato alla guida grazie al bando indetto dal Comune nel luglio scorso, esce finalmente da una categoria che era totalmente inadeguata alla sua storia, al suo pubblico, alle ambizioni di una città. Se è stato possibile, è perché ogni componente ha remato nella stessa direzione, con la società (finalmente ambiziosa) in grado di allestire una squadra competitiva, un allenatore in grado di tenere sempre sul pezzo tutti i giocatori grazie alla sua bravura e umanità, un pubblico sempre vicino e mai polemico. E' un successo meritato e importante da molti punti di vista.

Mister Pirozzi dà fiducia a coloro che ha maggiormente impiegato, a partire dai due esterni di difesa Xeka e Lorenzini, a centrocampo Del Rosso è preferito a Russo, mentre in attacco con Riad ancora non al meglio la maglia da titolare resta sulle spalle di Piazze. In un catino carico di entusiasmo e di 3500 persone, numeri impressionanti per il contesto, i rossoneri partono bene e vanno in gol con Piazze al 2': per il guardalinee è in fuorigioco. Dubbio. Ma i rossoneri insistono e mettono subito alle corde gli ospiti: al 3' Piazze conclude fuori di poco, al 6' Del Rosso impegna Rizzato, la pressione è continua. Al 12' ci prova Picchi da fuori, palla che va sopra la traversa. E' l'anticipo del vantaggio: Lorenzini viene steso in area: calcio di rigore e cartellino per Regoli. Dal dischetto trasforma Fedato, con freddezza che corre verso una Curva Ovest che ruggisce. Siamo al 13'. La reazione degli ospiti è affidata a un tiro di Remedi, con Milan che respinge.

Al 21' Camilli fa tutto da solo e colpisce un clamoroso palo a Rizzato abbondantemente battuto. Non basta: otto minuti dopo sempre Camilli battezza anche l'altro palo della porta al termine di un'azione impostata da Santeramo. Il dominio è davvero assoluto, anche se dalla mezzora la Lucchese tira giusto un po' il fiato. Il vantaggio minimo all'intervallo è davvero stretto.

La ripresa inizia con i soliti 22 in campo, sugli spalti più forte di tutti è l'attesa della fine, del triplice fischio. In campo i rossoneri lasciano qualche metro in più agli ospiti. E Remedi costringe alla paratona Milan subito al 4'; sul contropiede innescatosi Camilli conclude fuori. I minuti passano, il risultato rimane in bilico, manca il colpo del ko. Regoli si autoinfligge un cartellino giallo (da ammonito) e saluta la compagnia: siamo all'11. La strada sembra ancor più in discesa, ma gli ospiti, complice un arretramento dei rossoneri che vanno ora a ritmi leggermente ridotti, non mollano. In panchina si scaldano un po' tutti. Al 19' Camilli parte ancora una volta in progressione ma spara sul portiere in uscita. Il sigillo lo mette invece Lorenzini, uno che in silenzio ha costituito uno dei perni della squadra: l'azione la imposta Fedato, cross sul secondo palo, Piazze, un ragazzo che fa della generosità la sua immagine, appoggia di testa (e non tira) a Lorenzini che da due passi fa centro. Per il Porta Elisa è il momento tanto atteso. E' la cristallizzazione della vittoria. Il resto è solo accademia e il giusto ingresso di Russo, Ragghianti, Palo e Tosi. Si può fare festa e iniziare a pensare al futuro. Rinati ancora una volta dalle cenere, come recita una striscione esposto in curva a fine gara. La categoria conta relativamente, l'emozione c'è tutta.

Lucchese-Perignano: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka (36' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (42'st Sansaro), Del Rosso (30' st Russo), Camilli (36' st Tosi), Fedato (36' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Riad. All. Pirozzi.

Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi (33' st El Ouardi), Remorini, Magliocca (42' st Pagni), Vittorini, Meucci, Regoli, Mearini (30'st Garunja) , Remedi (26' st Pagni), Giordani. A disp. Tirabasso, Oliva, Kapidani, Celi, Pucci. All. Fanani.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 13' pt Fedato (r), 23' st Lorenzini.

Note. Ammoniti: Regoli, Tosi (dalla panchina), Russo. Espulso Regoli. Angoli: 4-2. Spettatori 3502.