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La Lucchese cede il passo

domenica, 19 aprile 2026, 18:01

Sul terreno sintetico del bell'impianto di Cecina, uno stadio migliore di molti presenti in Lega Pro e che rende ancora più grottesca la scelta “per motivi di ordine pubblico” della prefettura di Livorno di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri, la Lucchese perde l'imbattibilità al termine di una gara giocata sottotono, e forse era inevitabile dopo la vittoria in campionato di domenica scorsa. Il 2-0 finale fotografa al meglio la differenza, prima di tutto nelle motivazioni, vista in campo. Anche se va detto che i rossoneri hanno comunque provato sino in fondo a raddrizzare la gara.

Mister Pirozzi ritocca il minimo sindacale la formazione base inserendo Tosi in difesa, con Lorenzini che si sposta sull'altra fascia, Palma va sull'esterno sinistro, in avanti Ragghianti parte dell'inizio in coppia con Piazze. Fedato non è nemmeno in panchina ma è al seguito dei compagni in tribuna, tra le riserve ci sono invece Riad e Camilli.

L'avvio, dopo un bellissimo omaggio dei giocatori di casa che accolgono tra due ali i rossoneri (oggi in bianco) per congratularsi per la vittoria in campionato con il sottofondo musicale di “We are the Champion”, è della Lucchese che al 3', sugli sviluppi di una punizione, mette Ragghianti in condizione di chiudere di testa, palla a lato non di molto. La risposta dei padroni di casa è affidata a Scarpa che conclude alto da dentro area. La gara è sin da subito abbastanza dinamica, del resto il Cecina cerca punti play off. Al 19', un malinteso mette Londi in condizione di battere solo davanti a Milan, l'attaccante di casa perde l'attimo e conclude sul fondo: occasione clamorosa. Quattro minuti dopo Diagne impatta male di testa a centroarea, la sensazione è che la Lucchese stia calando i giri del motore. Al 29' il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un angolo, Milan si salva alla grande su Lorenzini, ma sulla ribattuta Scarpa in acrobazia infila in mezzo a un nugolo di avversari. Il vantaggio ci sta tutto. E il Cecina non si ferma, la Lucchese invece sembra smarrita. Milan si addormenta mentre rinvia e rischia tantissimo per la presenza di Scarpa in zona. Al 36' il portiere si oppone su un tiro di Barlettani dal limite. Diagne spreca il raddoppio. E' un monologo sino al duplice fischio.

La ripresa inizia con i soliti protagonisti del primo tempo, ma la Lucchese passa alla difesa a tre per cercare più spinta sulle fasce. E si nota sin da subito una maggiore spinta offensiva, senza però la costruzione di serie occasioni. Entrano Russo e Camilli, il ritmo si alza, ma non basta per creare grattacapi al Cecina che ora va di rimessa con il solito Scarpa. Al 22' la prima vera palla gol della Lucchese con Russo che conclude di poco fuori con deviazione. La replica è affidata a Londi che dal limite sfiora il palo. Pirozzi si gioca anche la carta Riad, fuori da settimane per un problema muscolare. La Lucchese prova a trovare il pari, Santeramo va vicino alla inzuccata che vale il gol, ma sono i padroni di casa che raddoppiano nel forcing finale con Pallecchi che si fa trovare pronto sul rimpallo dopo una bella parata di Milan. Peccato, l'imbattibilità cade a un soffio dalla fine del campionato.

Cecina-Lucchese: 2-0

Cecina: Fogli, Solimano, Fiorini, Barlettani, Cionini, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa (40' st Pallecchi), Pardera, Londi (31' st Di Tanto). A disp. Bendinelli, Ricciardi, Cerri, Lega, Vallini, Lika, El Falah. All. Miano.

Lucchese: Milan, Lorenzini, Tosi (43' st Zenuni), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (33' st Riad), Del Rosso (20' st Sansaro), Ragghianti, Palma (10' st Russo), Piazze (14' st Camilli). A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Xeka. All. Pirozzi.

Arbitro: Arienti di Cesena.

Reti: 29' pt Scarpa, 45' st Pallecchi

Note. Ammoniti: Lorenzini, Londi, Scarpa, Cionini. Angoli: 5-5. Spettatori circa 400, con divieto di trasferta per i residenti a Lucca.