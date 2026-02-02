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Sarà per la prossima

domenica, 22 marzo 2026, 18:21

Tutto rinviato. La Lucchese non riesce a sfruttare il pari casalingo della Zenith Prato e fa solo pari contro il Cenaia sul piccolo campo di Crespina. Alla fine è un 1-1 con rimpianti, visto che nel secondo tempo si è giocato a una porta, ma il gol, prima di tutto per una certa frenesia dei rossoneri, non arriva e le distanze restano invariate: otto punti ora a tre giornate dal termine. Davvero a un passo dal salto di categoria che non era certo così scontato dopo l'ennesima ripartenza dall'inferno di un fallimento.

Di fronte al deserto di un campo a porte chiuse (i tifosi rossoneri hanno salutato la squadra alla partenza dal Porta Elisa questa mattina), con una scelta ancora una volta discutibile da parte di chi dovrebbe gestire l'ordine pubblico, mister Pirozzi rilancia Xeka, sostituisce come previsto l'infortunato Riad con Camilli, e, a sorpresa, inserisce a centrocampo Zenuni e Del Rosso lasciando in panchina Picchi e Russo.

Si capisce sin dal fischio di inizio che è una battaglia, il Cenaia deve fare punti, la Lucchese cerca la matematica. Passano meno di due minuti e Lorenzini stende Maestu: è rigore per i padroni di casa, ma Milan intuisce la conclusione dello stesso centravanti.

La risposta rossonera arriva con un tiro di Santeramo all'8' che sfiora il palo sinistro. Un minuto dopo prima Fedato poi Piazze hanno la palla buona ma non trovano la conclusione giusta. L'equilibrio è precario, e al 17', con la Lucchese in dieci perché Pupeschi è fuori per farsi medicare, il Cenaia passa: taglio per Remedi, con la difesa rossonera che si fa bucare e il pallonetto supera Milan.

La Lucchese subisce il dinamismo frenetico dei padroni di casa e stenta a ragionare. Al 28' Fedato su punizione dal limite trova la schiena di un compagno che sporca la traiettoria. Poco dopo è Piazze di testa a concludere senza alcun problema per il portiere di casa. La palla schizza come in un flipper, è molto difficile ragionare e men che mai impostare il gioco. E il Cenaia si trova molto meglio a suo agio nel flipper, riuscendo a mantenere il vantaggio all'intervallo, nonostante un paio di situazioni potenzialmente pericolose.

L'avvio è in fotocopia con quello del primo tempo, ma stavolta è la Lucchese a suonare la carica: Piazze anticipa l'uscita del portiere e sigla finalmente il pari. I rossoneri ora attaccano in modo veemente. Camilli ciabatta un pallone invitante a centroarea: siamo al 5'. Mister Pirozzi si gioca la carta Russo al posto di Zenuni, mentre Del Rosso ci prova, senza esito, da fuori. Ora è un monologo dalla Lucchese con i padroni di casa più rattrappiti rispetto al primo tempo. E' la volta di Picchi che sostituisce Del Rosso. Al 22' Piazze conclude alto di testa su un bel cross di Russo. Non c'è un attimo di sosta, la Lucchese ci crede, il Cenaia si difende con le unghie e con i denti. Va dentro anche Ragghianti.

I minuti finali sono ancora più frenetici. Al 41' Bartolotta, defilato, non trova l'impatto. Poi è tutto un crossare in area dei padroni di casa, sempre più in affanno ma in grado di non capitolare nonostante un paio di brividi nei quattro minuti di recupero. Per il Cenaia un punto per le speranze play out, per la Lucchese un altro passo verso la promozione. Per la matematica, però, si dovrà attendere la ripresa del campionato, il 12 aprile. Contro il Perignano, in caso di vittoria, sarà serie D a prescindere da tutto e da tutti. Niente di grave, no?

Cenaia-Lucchese: 1-1

Cenaia: Castaldi, Lischi, Labonia, Bianchi, Signorini, Sartini, D'Agosto (12' st Rnaldi), Kokanzo, Maestu (27' st Pinna), Cito, Remedi (36' st Busiello). A disp. Sanguineti, Leoncini, Cocucci, Korè, Salvini. All. Macelloni.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (19' st Picchi), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Zenuni (6' st Russo), Camilli (36' st Ragghianti), Fedato, Piazze (43' st Palma). A disp. Ennached, Rotondo, Tosi, Venanzi, Sansaro. All. Pirozzi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 17' pt Remedi, 1' st Piazze

Note. Ammoniti: Signorini, Sartini. Angoli: 1-6. Maestu si fa parare un rigore al 2' del primo tempo.