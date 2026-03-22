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La ciliegina sulla torta

mercoledì, 29 aprile 2026, 23:08

Dove era iniziato il percorso fuori casa del campionato, ovvero ad Agliana in quel caso contro la Zenith Prato, la Lucchese chiude l'annata con una vittoria di prestigio contro la Rondinella che vale la Supercoppa in palio tra le due formazioni vincenti nei rispettivi gironi di Eccellenza. E' un successo meritato e più netto del 3-2 finale che non rende al meglio quanto visto in campo dove la Lucchese ha avuto almeno il triplo di palle gol e ha condotto la gara continuativamente se si eccettua qualche piccolo black out che è coinciso con i gol assolutamente episodici dei fiorentini.Per quello che è il congedo stagionale, mister Pirozzi sceglie i suoi fedelissimi e conferma di fatto la formazione titolare, con l'unica eccezione di Sansaro che prende il posto di Del Rosso, oltre a Riad che torna dal primo minuto.

L'inizio è tutto dell'arbitro che dopo aver fatto uscire Picchi non lo fa rientrare per oltre un minuto lasciandolo a bordo campo e ignorando la richiesta ripetuta della panchina e poi ammonendolo per ingresso non autorizzato.I primi dieci sono di studio, poi proprio Picchi dal limite lascia partire un rasoterra angolato che batte Dainelli e porta avanti i rossoneri, stasera in tenuta bianca.

La Rondinella prova subito a reagire ma riesce solo a guadagnare qualche metro. E' la Lucchese a colpire nuovamente al 24': mischia in area, prima ci prova Bartolotta, poi Camilli la cui conclusione viene deviata da un difensore e si insacca per il gol del raddoppio.

La botta, in casa Rondinella, si fa sentire: al 32' Riad prova il tris dal limite ma il tiro è ribattuto. La prima occasione per le rondinelle arriva al 35' con Polo che a centroarea non riesce a coordinarsi. Il gol che riapre la partita arriva al 41' con Saccardi bravo a incrociare in area con la difesa rossonera scoperta sul settore sinistro. E i giochi si riaprono improvvisamente. L'intervallo è l'occasione per riordinare le idee.

La ripresa, che inizia con i soliti ventidue in campo, regala subito una occasione alla Lucchese: punizione pennellata di Fedato e Santeramo da due passi si fa parare la conclusione sul secondo palo. Non basta: al 5' Camilli non riesce a trasformare in gol un assist di Lorenzini e un minuto dopo arriva l'inevitabile punizione con Polo che sigla il pari dopo aver avuto troppa libertà di movimento in area. Ora è la Lucchese ad accusare il colpo e la Rondinella a crederci. Mister Pirozzi butta dentro Russo al posto di Sansaro, che non è riuscito a incidere, e poco dopo Piazze per un impreciso Riad.

Le sostituzioni scuotono i rossoneri che creano occasioni con Lorenzini e Bartolotta, ma la prima conclusione va fuori di poco, la seconda è bravo Dainelli ad opporsi. Ma non può nulla al 27' quando Santeramo su punizione dal limite leva le ragnatele dall'angolo della porta. Esplode il settore dei tifosi rossoneri. E dieci minuti dopo Fedato gli fa piombare un altro pallone invitantissimo, ma il capitano conclude fuori. La Lucchese è ormai tornata a comandare con gli avversari che si ranicchiano in area. Gli ultimi minuti sono in controllo con la Rondinella che non riesce ad andare oltre qualche traversone. Può bastare: la Lucchese vince con pieno merito, e corona nel migliore dei modi una stagione da incorniciare. Bravi tutti.













Lucchese-Rondinella: 3-2

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (29' st Tosi), Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini (23' st Tomberli), Cellai, Nannelli, Baldesi (23' st Biancini), Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Noviello, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo, 27' st Santeramo

Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 5-3. Spettatori: 900 circa, 600 dei quali da Lucca.

La Lucchese batte con pieno merito la Rondinella e si aggiudica la Supercoppa di Eccellenza: rossoneri in doppio vantaggio con Picchi e Camilli poi raggiunti dai fiorentini, ma Santeramo nella ripresa trova su punizione il gol che chiude la gara: commento, tabellino e foto







































