Buon punto in chiave play off

domenica, 15 gennaio 2023, 17:09

Un pareggio giusto per come si è svolta la partita, anche se sul piano del possesso palla la Lucchese ha avuto più gioco in mano ma occasioni da gol ce ne sono state ben poche e ricordiamo i tiri di Bruzzaniti e Tiritiello. La partita si è giocata soprattutto a centrocampo con un Pontedera che ha puntato su agonismo e voglia di riscatto dopo la sconfitta di Ancona. La Lucchese ha provato a giocare ma, onestamente, è stata poco pericolosa.

Prendiamoci comunque questo punto pensando che la classifica è migliorata e soprattutto visto che Panico ha dimostrato di poter essere molto utile a questa squadra e quando sarà entrato completamente negli schemi sarà fondamentale. L'augurio è che la distorsione alla caviglia di Franco non sia di grave entità e che il centrocampista possa recuperare nel più breve tempo possibile.

Andando alla cronaca della partita, i padroni di casa sono andati vicino al vantaggio al 18' quando Perretta ha risolto una mischia in area calciando da posizione favorevole ma Cucchietti non si è fatto trovare impreparato. Al 46' Aurelio ha colpito di testa costringendo Cucchietti in angolo. Nella ripresa, dopo soli 2', Bruzzaniti ha provato a sorprendere Stancampiano con un tiro dalla lunga distanza che però ha respinto con i pugni. Al 19' Tiritiello ha recuperato un pallone sulla trequarti, si è portato fino al limite dell'area ed ha provato a piazzarla ma il portiere si è disteso è ha deviato la conclusione del capitano rossonero. Al 24' Bruzzaniti ha pescato Mastalli in area che è andato giù in seguito allo scontro con Stancampiano ma l'arbitro ha fatto proseguire. Al 38' Stancampiano è riuscito ad anticipare Panico che era pronto ad appoggiare in rete la sponda di un compagno.

Pontedera – Lucchese 0 – 0

Pontedera: 22 Stancampiano, 3 Aurelio, 8 Ladinetti, 11 Cioffi (31' st 18 Guidi), 13 Catanese, 19 Espeche, 20 Benedetti (24' st 10 Fantacci), 21 Perretta, 25 Nicastro (42' st 7 Mutton), 27 Marcandalli (42' st 15 Bonfanti), 29 Martinelli. A disposizione: 30 Vivoli, 31 Tonelli,14 Di Bella, 16 Izzillo, 23 De Ioannon, 24 Markosian, 26 Tripoli. Allenatore: Canzi.

Lucchese: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (10' st 10 Panico), 11 Bianchimano (10' st 91 Ravasio), 14 Quirini, 16 Franco (34' pt 8 Tumbarello, 38' st 19 Visconti), 17 Bruzzaniti, 21 D'Alena, 23 Benassai, 24 Mastalli. A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 3 Maddaloni, 4 Ferro, 5 Bachini, 9 Romero, 18 D'Ancona, 20 Catania, 26 Merletti, 35 Di Quinzio. Allenatore: Maria.

Arbitro: Sig. Andreano di Prato.

Assistenti: Sig. D'Ascano di Roma 2 e Sig. Piatti di Como.

Quarto uomo: Sig. Dorillo di Torino.

Note. Ammoniti: 23' pt Catanese, 9' st Ladinetti, 21' st Marcandalli, 22' st D'Alena. Angoli: 4 - 1