La reazione che serviva

domenica, 19 febbraio 2023, 20:29

di diego checchi

La Lucchese ha ottenuto una bella vittoria e si può tranquillamente dire che quella di oggi è stata una partita dai due volti. Nel primo tempo la squadra non è riuscita ad avere il ritmo giusto e ad essere pericolosa, l'azione era lenta e le occasioni importanti sono state a favore degli ospiti. Mister Maraia ha deciso di giocare senza una punta centrale di ruolo e ha inserito Panico in quella posizione, con Rizzo Pinna e Bruzzaniti sugli esterni; per il resto la sola novità è stata l'impiego di Visconti come terzino sinistro e a centrocampo si è rivisto Mastalli.

La Vis Pesaro è riuscita a tenere un ritmo abbastanza alto e ha impedito alla Lucchese di sfondare sugli esterni ma nella ripresa, l'ingresso di Fabbrini e una maggiore convinzione nelle proprie possibilità hanna cambiato l'inerzia della gara, poi, il bel gol di Bruzzaniti ha messo in discesa la gara. Infine, ci ha pensato Di Quinzio che appena entrato ha disegnato calcio fornendo l'assist per Tiritiello e mettendo in rete un gran calcio di punizione.

Andando alla cronaca della partita, gli ospiti sono andati vicino al gol al 10' con Ghazoini, che ha calciato in porta da posizione defilata in seguito al cross di Zoia ma Visconti ha intercettato la sua conclusione. Al 25' si sono resi ancora pericolosi i biancorossi con Enel che ha staccato bene di testa mandando la palla sopra la traversa. Al 43' l'ex Fedato ha impegnato Cucchietti da buona posizione, bravo il numero uno rossonero. Nella ripresa, dopo soli 6', il neo entrato rossonero Fabbrini ha raccolto il cross di Quirini ed è andato al tiro conquistando solo un calcio d'angolo. La Lucchese è riuscita a portarsi in vantaggio al 12' con un preciso destro di Bruzzaniti da dentro l'area. Al 34' st Di Quinzio ha messo sul secondo palo un tiro-cross dalla sinistra e Tiritiello ha deviato la palla in rete per il raddoppio dei rossoneri. Al 37' Panico ha avuto l'occasione di chiudere la partita ma il portiere è riuscito a mandare in angolo. È stato invece Di Quinzio a sigillare il risultato sul 3 a 0 con una punizione magistrale allo scadere.

Lucchese - Vis Pesaro 3 - 0

Lucchese: 22 Cucchietti, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna (1' st 31 Fabbrini), 8 Tumbarello, 10 Panico (43' st 5 Bachini), 14 Quirini, 16 Franco, 17 Bruzzaniti, 19 Visconti (31' st 35 Di Quinzio), 23 Benassai, 24 Mastalli (19' st 2 Alagna). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro,, 9 Romero, 11 Bianchimano, 18 D'Ancona, 26 Merletti, 77 Pirola, 91 Ravasio. Allenatore: Maraia.

Vis Pesaro: 22 Farroni, 2 Ghazoini (39' st 44 Gega), 3 Zoia (28' st 13 Borsoi), 5 Tonucci, 6 Rossoni, 10 Enem (16' st 77 Pucciarelli), 14 Bakayoko, 19 Fedato (39' st 18 Sanogo), 20 Aucelli (28' st 16 Astrologo), 37 Valdifiori, 47 St. Clair. A disposizione: 12 Campani, 7 Ngom, 8 Nina, 27 Garau, 28 Parodi. Allenatore: Brevi.

Arbitro: Sig. Paccella di Roma 2.

Assistenti: Sig. Mastrosimone di Rimini e Sig. Brunetti di Milano.

Quarto ufficiale: Sig. Paccagnella di Bologna.

Note. Ammoniti: 6' st Franco, 37' st Ghazoini, 44' st Romero Angoli: 7 - 1 Spettatori: 930

Reti: 12' st Bruzzaniti, 34' st Tiritiello, 44' Di Quinzio