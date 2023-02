Matches



Una prestazione totalmente indecente

domenica, 12 febbraio 2023, 16:59

di diego checchi

Bisogna essere onesti, la Lucchese che abbiamo visto oggi è stata senza ombra di dubbio la peggiore della stagione. Nella squadra di Maraia non ha funzionato praticamente niente, e pensare che in settimana la formazione rossonera si era allenata molto bene e l'ambiente era pieno di entusiasmo dopo l'arrivo del nuovo azionista di maggioranza Bulgarella, che tra l'altro oggi era in tribuna per assistere alla partita. Il calcio, però, è crudele e la Lucchese non è mai riuscita a impensierire gli avversari e anzi è stato surclassata più volte a centrocampo dalla Recanatese, una squadra con sette under in campo ma con una grande organizzazione di gioco e con tanta voglia di portare a casa il risultato.

La Lucchese non è mai riuscita a rendersi pericolosa ma non è stata questione di modulo, perché il trainer ha schierato un 4-3-1-2 molto offensivo con Fabbrini dietro a Panico e Bianchimano perché se è vero che i due attaccanti non hanno mai impensierito la difesa avversaria, è altrettanto vero che non sono mai stati serviti a dovere. Anche la difesa e il portiere non sono stati certamente esenti da colpe sui tre gol che la Recanatese è riuscita a segnare.Chiaro è che oggi tutto ci si poteva aspettare fuorché una sconfitta di questa portata e soprattutto una prestazione così sotto tono.Adesso bisogna resettare e capire velocemente quello che non è andato perché il gol di Bruzzaniti oggi è stato l'unico bagliore in una giornata totalmente negativa.

Con la Vis Pesaro è obbligatorio vincere per rimettersi in carreggiato al più presto. Da sottolineare che i tifosi hanno manifestato il loro disappunto verso questa prestazione. Andando alla cronaca della partita, la prima occasione per i rossoneri è stata al 9' quando Alagna si è accentrato e ha calciato bene di destro trovando i pugni del portiere.

Gli ospiti sono passati in vantaggio alla mezz'ora con Carpani che ha segnato a porta vuota dopo aver ricevuto palla da Sbaffo, su cui era uscito Cucchietti. La Lucchese ha provato a reagire e al 39' è andata vicina al pareggio con Bianchimano che però ha calciato sull'esterno della rete in seguito al bel cross di Panico. Al 43' Panico ha chiuso una triangolazione con Visconti impegnando Fallani in angolo.

Nella ripresa, Carpani ha raddoppiato con un preciso colpo di testa anticipando la difesa su calcio d'angolo. La Lucchese ha accorciato le distanze al 19' con il neo entrato Bruzzaniti e dopo soli 2' ha avuto la possibilità di pareggiare con Panico ma la sua conclusione è terminata di poco a lato ma al 35' la Recanatese ha segnato su calcio di punizione di Senigagliesi portandosi sul 3 a 1 chiudendo così l'incontro.

Lucchese - Recanatese 1 - 3

Lucchese: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello (38' st 35 Di Quinzio), 10 Panico (38' st 91 Ravasio), 11 Bianchimano (13' st 9 Romero), 14 Quirini (23' st 24 Mastalli), 16 Franco, 19 Visconti, 23 Benassai, 31 Fabbrini (13' st 17 Bruzzaniti). A disposizione: 1 Coletta, 12 Galletti, 4 Ferro, 5 Bachini, 18 D'Ancona, 21 D'Alena, 97 De Maria. Allenatore: Maria.

Recanatese: 22 Fallani, 2 Longobardi (29' st 11 Senigagliesi), 4 Falfieri (40' st 95 Foresta), 7 Guadagni (29' st 36 Ferretti), 8 Carpani (40' st 89 Marilungo), 10 Sbaffo, 13 Yabre, 14 Ferrante, 16 Morrone, 21 Giampaolo, 54 Perretti. A disposizione: 1 Meli, 77 Amadio, 3 Quacquarelli, 6 Vona, 18 Stampete, 26 Marafini, 31 Somma. Allenatore: Pagliari.

Arbitro: Sig. Gangi di Enna.

Assistenti: Sig. Laghezza di Mestre e Sig. Sbardella di Belluno.

Quarto ufficiale: Sig. Rinaldi di Novi Ligure.

Note. Ammoniti: 26' pt Benassai, 35' pt Morrone, 16' st Franco, 18' Perretti, 42' Angoli: 7 - 4 Spettatori: 1104

Reti: 30' pt e 15' st Carpani, 19' st Bruzzaniti, 35' st Senigagliesi.